Las multas en Provincia de Buenos Aires costarán hasta $1.711.000: Nuevos montos tras el último aumento

Conducir por las rutas y calles de la Provincia de Buenos Aires requiere estar atento no solo a la seguridad vial, sino también a la documentación obligatoria y las normas de tránsito. El Gobierno bonaerense actualizó recientemente el valor de la Unidad Fija (UF), el módulo que determina el costo de las multas, estableciendo nuevos pisos y techos para las sanciones que ya están vigentes durante todo diciembre de 2025.

El ajuste bimestral, atado al precio de la nafta de mayor octanaje, impacta directamente en el bolsillo de los conductores. A continuación, desglosamos los nuevos valores, cómo consultar si tenés deuda y de qué manera acceder a la quita del 50%.

Cuánto cuesta la Unidad Fija hoy

Para el bimestre noviembre-diciembre de 2025, el Ministerio de Transporte de la Provincia de Buenos Aires fijó el valor de la Unidad Fija en $1.711,00.

Este monto surge del precio promedio del litro de nafta premium informado por el Automóvil Club Argentino (ACA) de La Plata. Dado que todas las infracciones se calculan en base a una cantidad determinada de UFs, cualquier aumento en el combustible repercute automáticamente en el valor de las multas.

Dato clave: Este valor de $1.711 se mantendrá vigente hasta el 31 de diciembre de 2025, momento en el que se realizará una nueva actualización para el verano 2026.

Cuadro tarifario: los nuevos valores de las multas en Provincia de Buenos Aires

Las sanciones varían según la gravedad de la falta. A continuación, te presentamos una tabla con los montos actualizados para las infracciones más frecuentes en territorio bonaerense:

Infracción Rango en UF Costo Mínimo (aprox.) Costo Máximo (aprox.) Exceso de velocidad 150 a 1.000 $256.650 $1.711.000 Alcoholemia positiva 200 a 1.000 $342.200 $1.711.000 Circular sin VTV 300 a 1.000 $513.300 $1.711.000 Cruzar semáforo en rojo 100 a 500 $171.100 $855.500 Circular en contramano 200 a 1.000 $342.200 $1.711.000 Mal estacionamiento 50 a 100 $85.550 $171.100 No usar cinturón 100 a 500 $171.100 $855.500 Usar celular al manejar 100 a 500 $171.100 $855.500

¿Cuántos puntos del sistema de scoring descuenta cada infracción?

Cada conductor cuenta con un total de 20 puntos en su licencia. Las infracciones cometidas resultan en descuentos de puntos, y al llegar a cero puntos, la licencia se inhabilita por 60 días. Si se infringe nuevamente el plazo, la inhabilitación se extiende a 120 días.

A continuación, se detallan las infracciones y su correspondiente descuento de puntos:

4 puntos

Circular sin VTV.

Circular sin cinturón de seguridad.

5 puntos

Circular con la Licencia de conducir vencida.

Circular sin casco.

No respetar los semáforos.

No respetar los límites de velocidad (menos del 30 %).

10 puntos

Conducir con impedimentos físicos o psíquicos, bajo efectos del alcohol, estupefacientes o medicamentos.

No respetar los límites de velocidad (más del 30 %).

20 puntos