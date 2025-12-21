Llegó el verano: la hora exacta del solsticio y por qué hoy es el día más largo del año en Argentina

Este domingo 21 de diciembre de 2025 se produce oficial y astronómicamente el cambio de estación en el hemisferio sur. Aunque solemos asociar el inicio del verano con la fecha del calendario, el evento astronómico tiene un horario preciso que este año ocurre cerca del mediodía, marcando un hito en la duración de la luz solar.

La hora exacta del solsticio de verano 2025

Según los cálculos del Servicio de Hidrografía Naval y agencias astronómicas internacionales, el solsticio de diciembre ocurre este año a las 15:03 hora internacional (UTC). Para la Argentina, que se encuentra en el huso horario -3, el verano comienza oficialmente hoy a las 12:03 del mediodía.

En ese minuto exacto, el Sol alcanza su posición más al sur en la esfera celeste, situándose directamente sobre el Trópico de Capricornio. Es el instante en el que el Polo Sur de la Tierra se encuentra más inclinado hacia nuestra estrella, recibiendo la máxima cantidad de radiación solar directa.

¿Qué significa que sea “el día más largo”?

El fenómeno del solsticio (del latín solstitium, que significa “sol quieto”) provoca que hoy sea la jornada con mayor cantidad de horas de luz del año y, consecuentemente, la noche más corta. En la región central de Argentina, como Buenos Aires, la luz solar se extiende por aproximadamente 15 horas, dejando solo 9 horas de oscuridad.

A partir de mañana, aunque el calor continúe en aumento, los días comenzarán a acortarse imperceptiblemente, minuto a minuto, hasta llegar al equinoccio de otoño en marzo.

El mito del calor: por qué hoy no es el día más caluroso

Una confusión común es creer que, al ser el día con más radiación solar, debe ser automáticamente el más caluroso del año. Sin embargo, esto no funciona así debido a un fenómeno conocido como retraso estacional o inercia térmica.

Aunque hoy la Tierra recibe la máxima energía del Sol, los océanos y la atmósfera tardan en absorber y liberar ese calor. Por esta razón, los picos de temperatura en Argentina no suelen darse en diciembre, sino a mediados o finales de enero. La tierra y el agua siguen acumulando energía durante las próximas semanas, provocando que las olas de calor más intensas lleguen después del solsticio.

Recomendaciones importantes para esta jornada

Dado que la radiación ultravioleta (UV) está en su punto máximo debido a la inclinación de la Tierra, es fundamental tomar precauciones extremas si vas a estar al aire libre, incluso si la temperatura no parece sofocante:

Índice UV extremo: Al mediodía solar, la sombra que proyectamos es la más corta del año. Esto indica que el sol está muy alto y sus rayos caen perpendiculares, aumentando el riesgo de quemaduras en la piel en cuestión de minutos.

Al mediodía solar, la sombra que proyectamos es la más corta del año. Esto indica que el sol está muy alto y sus rayos caen perpendiculares, aumentando el riesgo de quemaduras en la piel en cuestión de minutos. Hidratación: Con el inicio oficial de la temporada alta, se recomienda aumentar el consumo de agua mineral y evitar la exposición directa al sol entre las 11:00 y las 16:00.

Con el inicio oficial de la temporada alta, se recomienda aumentar el consumo de agua mineral y evitar la exposición directa al sol entre las 11:00 y las 16:00. Protección ocular: El daño ocular por radiación UV es acumulativo; el uso de gafas de sol con filtro certificado es necesario especialmente en esta época.

Curiosidad: ¿Estamos más cerca del Sol?

Contrario a lo que dicta la intuición, el verano en el hemisferio sur no se produce porque estemos más cerca del Sol. De hecho, en unas semanas (a principios de enero de 2026), la Tierra alcanzará el perihelio, el punto de su órbita más cercano a la estrella. Sin embargo, la estación se define por la inclinación del eje terrestre y no por la distancia. Es esa inclinación de 23.5 grados la que nos regala, a partir de hoy, la temporada de piletas, vacaciones y días eternos en Argentina.