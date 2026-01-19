Verano con abrigo: mañanas frías sorprendieron a los bonaerenses

En un hecho poco habitual para esta época del año, la mañana de este domingo 19 de enero de 2026 estuvo marcada por temperaturas propias del invierno en distintos puntos de la provincia de Buenos Aires. Varias ciudades registraron mínimas inferiores a los 8 grados, generando sorpresa entre vecinos y turistas que transitan la segunda quincena del verano.

Las condiciones se dieron tras el ingreso de una masa de aire frío y seco, acompañada de cielos mayormente despejados y vientos calmos durante la madrugada, factores que favorecieron un fuerte descenso térmico.

Entre los registros más bajos se destacaron:

Benito Juárez: 3,3 °C

3,3 °C Tandil: 3,5 °C

3,5 °C Azul: 4,2 °C

4,2 °C Coronel Suárez: 4,6 °C

4,6 °C Bolívar: 5 °C

5 °C Dolores: 5,7 °C

5,7 °C Bahía Blanca: 6 °C

6 °C Tres Arroyos: 6,6 °C

6,6 °C Mar del Plata: 7 °C

7 °C Olavarría: 7,3 °C

7,3 °C Las Flores: 7,5 °C

El fenómeno resultó especialmente llamativo en localidades turísticas como Mar del Plata, donde muchos visitantes se encontraron con una mañana fresca, obligando a recurrir a abrigo liviano en pleno verano.

Según especialistas, si bien este tipo de irrupciones frías pueden darse de manera aislada en enero, no es frecuente que las temperaturas desciendan a valores tan bajos en amplias zonas del territorio bonaerense. Con el avance del día se espera una recuperación térmica, aunque las mañanas frescas podrían repetirse en las próximas jornadas.