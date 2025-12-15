Verano 2026: alquileres turísticos ya alcanzan entre 60% y 80% de reservas en los principales destinos del país

A pocas semanas de comenzar una nueva temporada alta, el mercado de alquileres turísticos empieza a mostrar señales claras sobre cómo se moverá el verano 2026 en Argentina. Con consultas en aumento y decisiones de viaje que se adelantan en varios destinos, operadores inmobiliarios ya observan tendencias que permiten anticipar el comportamiento de la demanda y de los precios.

Verano 2026: alto nivel de reservas en alquileres turísticos

De norte a sur del país, los principales destinos turísticos ya registran niveles de reservas confirmadas que oscilan entre el 60% y el 80%, especialmente para enero. La demanda se concentra en casas y departamentos independientes, con amenities y estadías medias que, en muchos casos, superan la semana.

Desde el sector inmobiliario aseguran que las consultas incluso superan a las del verano anterior, con un público que compara opciones, prioriza comodidad y busca previsibilidad en los costos.

Mar del Plata mantiene protagonismo en la Costa Atlántica

En Mar del Plata, las reservas se encuentran en niveles similares a los del año pasado, aunque con expectativas de mayor ocupación efectiva. Los valores sugeridos para esta temporada reflejan un ajuste moderado.

Precios de referencia diarios:

Departamentos de dos ambientes: desde $70.000 .

. Departamentos de tres ambientes: desde $90.000 .

. Chalets: desde $120.000.

Las zonas más buscadas siguen siendo las cercanas a la costa, el centro y el macrocentro, además del norte y sur de la ciudad. El turismo familiar predomina, mientras que la zona sur concentra mayor presencia de público joven. Desde el sector remarcan la importancia de contratar a través de profesionales matriculados para evitar estafas.

Pinamar muestra una demanda más cauta y de último momento

Pinamar anticipa un enero fuerte y un febrero más irregular, con una demanda que se caracteriza por cerrar operaciones cerca de la fecha de ingreso. La comparación de precios y las estadías más cortas marcan la dinámica actual.

Valores orientativos en enero y febrero:

Departamentos de 2 ambientes cerca del mar o centro: $65.000 a $130.000 por día.

por día. Departamentos de 3 ambientes: alrededor de $130.000 , con un rango entre $110.000 y $180.000 .

, con un rango entre . Unidades premium frente al mar: desde $286.404 y hasta $380.000 por día.

Muchos propietarios ajustan en pesos, aunque toman el dólar como referencia. Se recomienda no señar con apuro, exigir contrato por escrito y desconfiar de ofertas con presión para cerrar.

Córdoba consolida una temporada positiva

La provincia de Córdoba muestra mejores niveles de reservas que el año pasado, impulsadas por el movimiento turístico de los fines de semana largos. Se observa un cambio hacia estadías más largas y unidades independientes.

Aumentos interanuales estimados:

Departamentos: alrededor del 25% .

. Casas: cerca del 40%.

Precios de referencia:

Departamentos de 1 dormitorio: desde $70.000 por día.

por día. Casas de 2 dormitorios: desde $80.000 diarios.

Villa Carlos Paz, Villa General Belgrano, Mina Clavero y Cosquín siguen siendo los destinos más demandados.

Salta apuesta al turismo familiar y precios moderados

En Salta crece la demanda de casas amplias y alejadas del centro, en entornos naturales. El perfil predominante es familiar, con estadías breves.

Valores aproximados:

Departamentos céntricos para dos personas: $45.000 a $50.000 por noche.

por noche. Casas con tres dormitorios y pileta en zonas periféricas: alrededor de $250.000 diarios.

La recomendación central es operar siempre con corredores matriculados y verificar referencias.

Iguazú registra un fuerte incremento de búsquedas

Puerto Iguazú se prepara para un verano con un 20% más de búsquedas y reservas respecto a 2025, impulsado tanto por turismo local como internacional.

Tarifas de referencia:

Cabañas para 2 adultos: $78.000 por noche.

por noche. Cabañas para 6 personas: $125.000 por noche.

por noche. Apart hotel 3 estrellas céntrico: $95.000 por noche con desayuno.

La competencia con Brasil influye en la estrategia de precios, buscando mantener atractivas las tarifas para las familias.

Patagonia: reservas firmes y precios en dólares

En San Martín de los Andes y Bariloche, las reservas ya alcanzan alrededor del 60%, con predominio del turismo familiar y estadías medianas.

Valores por noche:

Departamentos de 1 dormitorio: desde u$s80 en Bariloche y u$s90 en San Martín de los Andes.

en Bariloche y en San Martín de los Andes. Casas y unidades más grandes: desde u$s130.

Las zonas más buscadas son el centro en Bariloche y barrios residenciales como Arelauquen y Circuito Chico.