Vacaciones de verano 2026: cómo quedó la comparación de costos entre Mar del Plata y los destinos del exterior

De cara al verano 2026, las decisiones de viaje vuelven a estar atravesadas por una variable clave para las familias argentinas: el presupuesto total. Aunque el interés por vacacionar fuera del país sigue presente, el escenario de precios muestra diferencias respecto de la temporada anterior y reordena el mapa de destinos más convenientes, tanto dentro como fuera de la Argentina.

El informe que comparó destinos locales e internacionales

Un relevamiento elaborado por la Fundación Ecosur, de la Bolsa de Comercio de Córdoba, analizó el gasto en dólares de distintas canastas representativas de vacaciones para una familia tipo de cuatro integrantes durante dos semanas en enero.

El estudio incluyó:

Mar del Plata.

Río de Janeiro.

Punta del Este.

Santiago de Chile.

Cancún.

Miami.

El objetivo fue medir con mayor precisión cómo impactan los distintos componentes del gasto turístico en la elección final del destino.

Qué mide la “canasta estadía” y la “canasta total”

El trabajo distingue dos escenarios de análisis:

Canasta estadía : contempla alojamiento en hotel tres estrellas, comidas, bebidas y transporte local.

: contempla alojamiento en hotel tres estrellas, comidas, bebidas y transporte local. Canasta total de vacaciones: suma a lo anterior el costo del traslado y el seguro médico para los destinos internacionales.

En ambos casos, el foco está puesto en el desembolso necesario para vacacionar durante la primera quincena de enero.

Cuánto cuesta vacacionar en destino sin contar el viaje

Cuando se analiza únicamente el gasto en el lugar elegido, Mar del Plata deja de aparecer entre las opciones más económicas. Pasar dos semanas en la ciudad balnearia tiene un costo estimado de u$s4.816, un nivel superior al de varios destinos del exterior.

Según el relevamiento:

Río de Janeiro : u$s3.802, un 21% más barato que Mar del Plata.

: u$s3.802, un que Mar del Plata. Santiago de Chile : u$s4.038, un 16% menos .

: u$s4.038, un . Cancún: u$s4.448, un 8% por debajo.

Este escenario contrasta con la percepción histórica de precios más bajos en el turismo local y muestra una Costa Atlántica menos competitiva cuando solo se considera la estadía.

Los destinos más caros en gasto diario

En el otro extremo de la comparación aparecen los destinos asociados a un perfil turístico de mayor poder adquisitivo:

Punta del Este : la canasta estadía supera en 73% a la de Mar del Plata.

: la canasta estadía supera en a la de Mar del Plata. Miami: resulta 86% más cara que la ciudad bonaerense.

En ambos casos, los valores están impulsados por una oferta con fuerte componente premium y servicios de alta gama.

Qué pasa cuando se suma el costo del traslado

El panorama cambia de forma significativa al incorporar el viaje. Al analizar la canasta total de vacaciones, Mar del Plata vuelve a posicionarse como la opción más económica del conjunto.

Con todos los ítems incluidos, los costos estimados son:

Mar del Plata : u$s4.916.

: u$s4.916. Santiago de Chile : u$s5.901.

: u$s5.901. Río de Janeiro : u$s6.249.

: u$s6.249. Punta del Este : u$s10.390.

: u$s10.390. Cancún : u$s11.538.

: u$s11.538. Miami: u$s16.004.

La diferencia se explica, en gran parte, por la estructura del traslado.

Por qué Mar del Plata vuelve a ser competitiva

En los destinos internacionales, el cálculo incluye pasajes aéreos ida y vuelta para cuatro personas desde Buenos Aires y seguro médico internacional. En el caso de Mar del Plata, el relevamiento contempla únicamente el viaje en auto, con gastos de combustible y peajes, lo que reduce de manera considerable el desembolso total.

Las diferencias finales muestran:

Santiago de Chile: u$s985 más caro que Mar del Plata.

que Mar del Plata. Río de Janeiro: u$s1.334 adicionales .

. Punta del Este: 111% más .

. Cancún: 135% más .

. Miami: 226% más.

La oferta y los valores en Mar del Plata

En contraste, Mar del Plata mantiene una oferta más amplia y precios mayormente expresados en pesos, lo que sostiene la demanda del turismo familiar.

Los valores sugeridos para alquileres temporarios son:

Departamentos de dos ambientes: desde $70.000 diarios .

. Departamentos de tres ambientes: desde $90.000 diarios .

. Chalets: desde $120.000 diarios.

En zonas más exclusivas como Los Troncos, Playa Grande o Rumencó, los alquileres suelen expresarse en dólares y responden al nivel de las propiedades.

El incremento promedio respecto de la temporada pasada ronda el 25%, una suba vinculada a la evolución de los índices de precios y salarios, aunque compensada por una mejor relación de costos en dólares y un traslado sensiblemente más económico frente a los destinos internacionales más caros de la región.