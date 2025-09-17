Universidades advierten que Presupuesto 2026 agudiza el ajuste y se movilizan por financiamiento

Eric Olivera
UBA

El Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) expresó su preocupación ante el proyecto de Presupuesto 2026 presentado por el presidente Javier Milei, señalando que no incluye un aumento real para las universidades públicas y consolida un recorte en el financiamiento. Para el próximo año, el Ejecutivo propone asignar 4,8 billones de pesos a las instituciones educativas, lejos de los 7,3 billones que el CIN estima necesarios para un funcionamiento adecuado.

Impacto en salarios y condiciones de operación de las universidades

Según un comunicado de la Universidad de Buenos Aires (UBA), el presupuesto propuesto no solo mantiene los salarios y partidas operativas en niveles deteriorados, sino que agrava aún más la crisis existente. Las instituciones advierten que el presupuesto no contempla acciones de recomposición salarial, actualización de becas ni reactivación de obras básicas, aspectos esenciales que requieren financiamiento urgente.

Milei presentó presupuesto 2026 y elimina subsidios al gas en zonas frías
Mirá también:

Milei presentó presupuesto 2026 y elimina subsidios al gas en zonas frías

Las autoridades universitarias también denunciaron que los fondos asignados equivalen a “anualizar lo percibido en diciembre de 2025”, lo que implica que no se han implementado medidas para compensar la inflación ni la caída del valor real del presupuesto.

Movilizaciones y reacciones ante el debate legislativo

En medio de esta situación, se está organizando una movilización para el viernes 17 de septiembre, en la que las universidades se unirán a sectores de la salud en repudio al veto a la Ley de Financiamiento Universitario. La protesta se desarrolla justo cuando el Presupuesto 2026 comenzará su debate en el Congreso, un momento crítico para definir el futuro del financiamiento educativo en el país.

El CIN ha indicado que, en términos reales, el presupuesto del 2026 equipararía al de 2025, lo que representa una consolidación de pérdidas para el sistema universitario argentino.

Qué obras sociales aceptan monotributistas en septiembre 2025
Mirá también:

Qué obras sociales aceptan monotributistas en septiembre 2025
Compartir este artículo
Voces que no se apagaron: Se cumplen 49 años de “La Noche de los Lápices”
Nacionales
bullying escolar
Escándalo en Chascomús: denuncian a un colegio por no frenar ataques y hostigamiento a un niño de 6 años
Chascomús
Dia agradable soleado primavera clima
Martes con algunas nubes y temperaturas agradables: ¿Cómo sigue el tiempo?
Provincia
almacenerojpg
Día del Almacenero: Hoy homenajeamos a quienes mantienen vivos los comercios de barrio
Nacionales
Elecciones 2025: Ya está disponible el padrón definitivo para las legislativas de octubre
Nacionales
frio
El Gobierno Nacional propone eliminar la ampliación de Zona Fría a 90 municipios bonaerenses
Nacionales
Dia agradable soleado primaveral
Últimos días del invierno con temperaturas cálidas: ¿Cuándo vuelven las lluvias?
Provincia

Más leídas