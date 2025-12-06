Una mujer murió tras ser alcanzada por una bala perdida en Loma Verde, partido de General Paz

Francisco Díaz

Una profunda conmoción sacude a la pequeña localidad de Loma Verde, partido de General Paz, tras el fallecimiento de una mujer que fue víctima de un disparo en un confuso episodio ocurrido ayer por la mañana.

El hecho se registró cerca de las 8 de la mañana, cuando la mujer se encontraba fuera de su vivienda realizando tareas domésticas. En ese momento, recibió un impacto de bala, cuyo origen aún no pudo ser determinado con precisión. De urgencia, fue trasladada a un centro de salud y sometida a una intervención quirúrgica, pero lamentablemente falleció durante la mañana de hoy.

Según relataron vecinos a medios locales, la víctima no había tenido conflictos previos y el hecho ocurrió de manera totalmente inesperada. La comunidad de Loma Verde se encuentra consternada y en estado de shock por lo sucedido.

De acuerdo a información que trascendió, se investiga la posible participación de alrededor de tres jóvenes, quienes habrían ingresado a una vivienda ubicada frente al domicilio de la víctima, aprovechando la ausencia de su propietario.

Cuando la policía ingresó a ese domicilio, habría encontrado estupefacientes y una carabina, arma que ahora es peritada por los investigadores y que podría estar relacionada con el disparo que terminó con la vida de la mujer, informó el medio Info Brandsen

La causa quedó en manos de la justicia, que trabaja para esclarecer el hecho, identificar a los responsables y determinar el origen exacto del disparo.

La tragedia dejó a toda la comunidad de Loma Verde sumida en el dolor y a la espera de respuestas.

