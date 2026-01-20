Un comisario dio positivo en alcoholemia mientras viajaba en un vehículo oficial

Eric Olivera
Copia de Copia de Diseño sin título 20260120 184049 0000

Un subcomisario de la Policía Federal Argentina fue interceptado durante un control de tránsito en la Ruta Nacional 12, a la altura de Campana, en la Provincia de Buenos Aires, mientras circulaba en un vehículo oficial y con su familia a bordo. Al ser sometido al test de alcoholemia, el resultado fue positivo, lo que derivó en un procedimiento administrativo inmediato.

El funcionario fue identificado como Ignacio Adolfo García Acosta, de 42 años, quien se desempeñaba en la División Delitos Tecnológicos del Departamento Ciberdelitos. El test arrojó 0,56 gramos de alcohol por litro de sangre, una cifra incompatible con la normativa vigente en la provincia, donde rige la tolerancia cero para conductores.

Un avión aterrizó de emergencia en plena ruta 56, entre General Conesa y General Madariaga
Mirá también:

Un avión aterrizó de emergencia en plena ruta 56, entre General Conesa y General Madariaga

Durante el control, una agente de tránsito le señaló que, por su rol institucional, debía dar el ejemplo. Según se registró en el procedimiento, el subcomisario manifestó que venía de un asado. La situación quedó registrada en video y se difundió rápidamente, generando una fuerte reacción pública.

Tras el episodio, la Policía Federal resolvió pasarlo a situación de disponibilidad y avanzar con un sumario administrativo para determinar responsabilidades y posibles sanciones. Además, se dispuso una restricción en el uso de vehículos oficiales, estableciendo que solo podrán ser conducidos por jefes de dependencias, con el objetivo de evitar usos indebidos.

El caso provocó un amplio repudio social, no solo por la conducción bajo los efectos del alcohol, sino también por el uso del móvil oficial con fines personales, en un contexto donde se exige mayor responsabilidad y transparencia a los funcionarios de seguridad.

Tragedia en la Ruta 46: Dos muertos y varios heridos en un choque frontal
Mirá también:

Tragedia en la Ruta 46: Dos muertos y varios heridos en un choque frontal
ETIQUETAS
Compartir este artículo
Ips cobro 2026
Atención jubilados bonaerenses: el IPS confirmó el nuevo calendario de pagos y beneficios de verano
Provincia
fotomulta provincia buenos aires
Fotomultas en Provincia de Buenos Aires: el detalle técnico en el acta que puede anular el pago (y pocos revisan)
Provincia
portada fallecimiento medico
Tristeza por el fallecimiento de un reconocido médico de Chascomús
Chascomús
CADENA DE ORACION JINETE AYACUCHO
El mundo gaucho unido en oración por Aron Tort, el joven jinete de Ayacucho que lucha por su vida
Ayacucho
Playas tranquilas provincia de Buenos Aires
Escapá de la multitud: 10 playas tranquilas y secretas de la Provincia de Buenos Aires para salvar tus vacaciones 2026
Provincia
energia renovable provincia buenos aires
Revolución Solar: La Provincia de Buenos Aires habilitó la generación comunitaria de energía renovable
Provincia
La Frontera Pinamar provincia de Buenos Aires
Adiós a “La Frontera” en Pinamar: Controles extremos, multas millonarias y el avance de la expropiación
Provincia

Más leídas