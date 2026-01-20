Un comisario dio positivo en alcoholemia mientras viajaba en un vehículo oficial

Un subcomisario de la Policía Federal Argentina fue interceptado durante un control de tránsito en la Ruta Nacional 12, a la altura de Campana, en la Provincia de Buenos Aires, mientras circulaba en un vehículo oficial y con su familia a bordo. Al ser sometido al test de alcoholemia, el resultado fue positivo, lo que derivó en un procedimiento administrativo inmediato.

El funcionario fue identificado como Ignacio Adolfo García Acosta, de 42 años, quien se desempeñaba en la División Delitos Tecnológicos del Departamento Ciberdelitos. El test arrojó 0,56 gramos de alcohol por litro de sangre, una cifra incompatible con la normativa vigente en la provincia, donde rige la tolerancia cero para conductores.

El Comisario Federal García Acosta Ignacio dió positivo en alcohol. Viajaba con su familia en un vehículo oficial. pic.twitter.com/bEeTT8LJEF — Real Time (@RealTimeRating) January 20, 2026

Durante el control, una agente de tránsito le señaló que, por su rol institucional, debía dar el ejemplo. Según se registró en el procedimiento, el subcomisario manifestó que venía de un asado. La situación quedó registrada en video y se difundió rápidamente, generando una fuerte reacción pública.

Tras el episodio, la Policía Federal resolvió pasarlo a situación de disponibilidad y avanzar con un sumario administrativo para determinar responsabilidades y posibles sanciones. Además, se dispuso una restricción en el uso de vehículos oficiales, estableciendo que solo podrán ser conducidos por jefes de dependencias, con el objetivo de evitar usos indebidos.

El caso provocó un amplio repudio social, no solo por la conducción bajo los efectos del alcohol, sino también por el uso del móvil oficial con fines personales, en un contexto donde se exige mayor responsabilidad y transparencia a los funcionarios de seguridad.