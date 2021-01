Un Bombero de 25 de Mayo le salvó la vida a una beba con una veloz maniobra para que pueda respirar

Un bombero del cuartel de 25 de Mayo le salvó la vida a una beba que no podía respirar. El padre llegó desesperado en busca de ayuda con la nena en brazos y gracias a las certeras maniobras, reaccionó. Ahora se encuentra fuera de peligro.

En la noche del miércoles, cuando Rodolfo González, cumplía con su turno de guardia como bombero voluntario, se desencadenó una situación tan inesperada como dramática. Cerca de las 22:45 un hombre ingresó desesperado, con su beba en los brazos, e indicó que no respiraba.

Rápido de reflejos, Rodolfo, que estaba solo en el cuartel, le hizo maniobras de reanimación y logró que la nena volviera en sí. “Después de un día, recién ahora caigo en lo que pasó”, dijo “El padre llegó diciendo que la encontró con los ojitos en blanco y que no podía respirar. Le pregunté si le había dado leche y me fijé si tenía flema o alguna obstrucción en la boca pero no había nada”, relató sobre lo sucedido.

El episodio transcurrió en pocos segundos y la secuencia quedó registrada en un video gracias a las cámaras del cuartel. La escena en la que el bombero agarra rápidamente a la beba puede distinguirse con claridad. “Ante un caso así, lo primero que se hace, lo básico, es mirar las vías respiratorias y descartar que no haya nada. Después se le da unos golpecitos en la espalda y un pequeño pellizcón en la axila”, detalló. “Gracias a Dios lloró”, expresó Rodolfo.

En las imágenes se ve como, enseguida, con la beba aún en brazos, el hombre se contacta desde el celular con la Policía. “Di el aviso de inmediato para poder llevarla más rápido al hospital”, explicó. La nena fue trasladada de urgencia al centro de salud Saturnino E. Unzué, en 25 de Mayo, y luego trasladada a la ciudad de La Plata.

Rodolfo contó que esta fue la primera vez que registraron un episodio del estilo y se mostró conmovido. “Estamos preparados para cualquier situación. Pero obviamente uno nunca sabe cuándo le puede tocar. Como es una zona rural, las estadísticas marcan más eventos relacionados con el campo”, repasó “Me agarró de sorpresa y estaba solo en el cuartel. Se me cruzaron un montón de cosas por la cabeza. Nunca me había tocado trabajar con un bebé”, expresó al pensar en lo sucedido.

“Yo tengo dos hijos, mellizos, siempre me pongo en la piel de cualquier padre. Hace un rato hablé un poco por el papá de la nena, porque en ese momento no pude preguntarle ni el nombre. Me contó que le están haciendo estudios en la cabeza y el corazón para determinar qué sucedió”, contó. “Gracias a Dios está bien y esperemos que siga así”, se desahogó.