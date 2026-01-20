Un avión aterrizó de emergencia en plena ruta 56, entre General Conesa y General Madariaga

Un episodio inusual sorprendió este martes a quienes transitaban por una de las principales vías de acceso a la Costa Atlántica bonaerense.

Un avión pequeño debió realizar un aterrizaje de emergencia en plena Ruta Provincial Nº 56, a la altura del kilómetro 33, en el tramo que conecta General Conesa con General Madariaga, en dirección a Pinamar.

De acuerdo a la información brindada por AUBASA, la maniobra fue consecuencia de un desperfecto mecánico que obligó al piloto a descender de manera inmediata. La operación se llevó a cabo con éxito y, afortunadamente, no se registraron personas heridas ni daños a los vehículos que circulaban por la zona.

El aterrizaje forzoso provocó la interrupción parcial del tránsito, generando demoras durante varios minutos. En el lugar trabajaron efectivos de seguridad vial y equipos de asistencia, quienes implementaron un operativo preventivo para ordenar la circulación y permitir el posterior retiro de la aeronave de la calzada.

La escena generó sorpresa y preocupación entre los automovilistas, que se encontraron de manera inesperada con un avión pequeño aterrizando sobre el asfalto en plena jornada de tránsito hacia los destinos turísticos de la costa bonaerense.