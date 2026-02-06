Aprendé un oficio gratis: La Provincia abrió la inscripción a sus cursos de formación laboral 2026

La Provincia de Buenos Aires ha puesto en marcha una de las iniciativas más esperadas para quienes buscan insertarse en el mercado de trabajo o reconvertir su perfil profesional. A través del Ministerio de Trabajo bonaerense, ya se encuentra habilitada la inscripción para los cursos de formación laboral gratuitos del ciclo lectivo 2026.

Esta propuesta, coordinada por el Instituto Provincial de Formación Laboral (IPFL), ofrece certificaciones oficiales en oficios de alta demanda, desde tecnología y administración hasta gastronomía y construcción.

Si estás pensando en estudiar este año sin pagar cuota mensual, esta es tu oportunidad. A continuación, repasamos el paso a paso para asegurar tu vacante antes de que se agoten los cupos.

🛠️ ¿Qué cursos se pueden estudiar gratis en 2026?

La oferta es amplia y varía según la localidad y el Centro de Formación Laboral (CFL) más cercano a tu domicilio. Los trayectos están pensados para brindar herramientas prácticas que el mercado actual solicita.

Entre las categorías más destacadas de este año figuran:

Tecnología e Innovación: Diseño de sitios web, Marketing digital, Automatización industrial y Operador de torno CNC.

Diseño de sitios web, Marketing digital, Automatización industrial y Operador de torno CNC. Oficios “Duros” y Construcción: Herrería, Soldadura (MIG/TIG), Gasista domiciliario, Electricidad y Carpintería.

Herrería, Soldadura (MIG/TIG), Gasista domiciliario, Electricidad y Carpintería. Gastronomía: Maestro pizzero, Panadería, Cocina para comedores escolares y Manipulación de alimentos.

Maestro pizzero, Panadería, Cocina para comedores escolares y Manipulación de alimentos. Administración: Liquidación de impuestos, Asistente jurídico y Ventas.

Liquidación de impuestos, Asistente jurídico y Ventas. Estética y Servicios: Peluquería, Manicuría y Depilación.

Dato clave: Todos los cursos otorgan certificación oficial, un aval fundamental a la hora de presentarte a una entrevista de trabajo.

📝 Requisitos para anotarse

Una de las grandes ventajas de este programa es su accesibilidad. No hay costo de inscripción ni matrícula. Para acceder, solo necesitas cumplir con lo siguiente al momento de confirmar tu vacante:

DNI: Presentar original y fotocopia. Estudios: Certificado de primario o secundario (el nivel requerido depende de la complejidad del curso). Menores de edad: Si tenés menos de 18 años, deberás contar con autorización de un padre, madre o tutor.

📲 Paso a paso: Cómo realizar la inscripción

El sistema combina una etapa virtual con una validación presencial obligatoria. No te duermas, porque la preinscripción online no garantiza el banco si no completas el trámite.

Buscá tu curso: Ingresá al portal de Gestión de Formación Laboral del IPFL. Allí podrás filtrar por municipio y familia profesional. Preinscribite: Completá el formulario con tus datos personales (asegurate de poner bien tu mail y teléfono). Confirmá presencialmente: Este es el paso más importante. Acercate al Centro de Formación Laboral (CFL) que dicta el curso con tu documentación impresa para validar tu ingreso.

📅 Fechas importantes del Ciclo Lectivo 2026

Para que puedas organizarte, tené en cuenta el cronograma oficial de la Dirección General de Cultura y Educación:

Inicio de clases: Lunes 9 de marzo de 2026.

Lunes 9 de marzo de 2026. Receso invernal: Del 20 al 31 de julio de 2026.

La mayoría de los cursos se dictan en turnos vespertinos o nocturnos, facilitando la cursada para aquellas personas que tienen otras obligaciones laborales durante la mañana.

💡 Consejo: La demanda suele ser muy alta en los primeros días de febrero. Si encontrás un curso que te interesa, realizá la preinscripción de inmediato y acercate a la sede al día siguiente. ¡No dejes pasar la oportunidad de capacitarte gratis!