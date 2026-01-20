Tristeza por el fallecimiento de un reconocido médico de Chascomús

Francisco Díaz
portada fallecimiento medico

La comunidad de Chascomús y localidades vecinas se encuentra consternada por la noticia del fallecimiento del Dr. Osvaldo Martín Farabello, médico muy querido y respetado, que no pudo sobreponerse a las graves secuelas del accidente cerebrovascular (ACV) que había sufrido días atrás mientras cumplía con sus funciones en una guardia médica.

El Dr. Farabello, quien había sido trasladado con carácter de urgencia a un centro médico de alta complejidad tras descompensarse repentinamente, luchó intensamente por su vida, pero finalmente falleció en las últimas horas, dejando un profundo dolor entre colegas, pacientes, familiares y vecinos de toda la región.

El Gobernador Kicillof visitará Chascomús mañana, martes 20
Mirá también:

El Gobernador Kicillof visitará Chascomús mañana, martes 20

Un profesional de vocación y entrega

Oriundo de Chascomús, Farabello era un médico con amplia trayectoria y una vocación de servicio que lo convirtió en una figura muy conocida en la zona.

Durante décadas, dedicó su carrera a atender guardias médicas en hospitales de localidades como Chascomús, Lezama, Ranchos, Castelli y Pila, donde cientos de familias confiaron en su atención y dedicación. Su nombre era sinónimo de compromiso, cercanía humana y profesionalismo en cada comunidad en la que ejerció.

Dolor y homenajes en redes sociales

La noticia de su partida desencadenó una ola de mensajes de pesar, recuerdos y homenajes en las redes sociales. Colegas, pacientes y vecinos compartieron palabras de agradecimiento por su labor incansable y expresaron su tristeza ante una pérdida que sienten muy cercana.

La solidaridad y los buenos recuerdos reflejan el impacto que Farabello tuvo en la vida de muchas personas a lo largo de su carrera.

Su legado perdurará

La partida del Dr. Farabello deja un vacío profundo en el sistema de salud local y en el corazón de las comunidades que tanto lo valoraron. Su compromiso con la salud pública, su calidez humana y su vocación de servicio quedarán como un legado que trascenderá generaciones.

Piden una cadena de oración por un reconocido médico de Chascomús que lucha por su vida
Mirá también:

Piden una cadena de oración por un reconocido médico de Chascomús que lucha por su vida
ETIQUETAS
Compartir este artículo
pagos cobros cajero
Límite de extracción Banco Provincia 2026: Cuánto podés sacar hoy y el truco para aumentarlo
Provincia
Ips cobro 2026
Atención jubilados bonaerenses: el IPS confirmó el nuevo calendario de pagos y beneficios de verano
Provincia
fotomulta provincia buenos aires
Fotomultas en Provincia de Buenos Aires: el detalle técnico en el acta que puede anular el pago (y pocos revisan)
Provincia
CADENA DE ORACION JINETE AYACUCHO
El mundo gaucho unido en oración por Aron Tort, el joven jinete de Ayacucho que lucha por su vida
Ayacucho
KICILLOF EN CHASCOMUS
El Gobernador Kicillof visitará Chascomús mañana, martes 20
Chascomús Provincia
alquileres la costa verano 2026
La “oferta desesperada” de la Costa: Cuánto bajaron los alquileres en la segunda quincena de enero por la baja ocupación
Provincia
yarara
Hacían un asado en Sierra de los Padres y apareció una yarará de un metro y medio
Provincia

Más leídas