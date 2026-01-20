Tristeza por el fallecimiento de un reconocido médico de Chascomús

La comunidad de Chascomús y localidades vecinas se encuentra consternada por la noticia del fallecimiento del Dr. Osvaldo Martín Farabello, médico muy querido y respetado, que no pudo sobreponerse a las graves secuelas del accidente cerebrovascular (ACV) que había sufrido días atrás mientras cumplía con sus funciones en una guardia médica.

El Dr. Farabello, quien había sido trasladado con carácter de urgencia a un centro médico de alta complejidad tras descompensarse repentinamente, luchó intensamente por su vida, pero finalmente falleció en las últimas horas, dejando un profundo dolor entre colegas, pacientes, familiares y vecinos de toda la región.

Un profesional de vocación y entrega

Oriundo de Chascomús, Farabello era un médico con amplia trayectoria y una vocación de servicio que lo convirtió en una figura muy conocida en la zona.

Durante décadas, dedicó su carrera a atender guardias médicas en hospitales de localidades como Chascomús, Lezama, Ranchos, Castelli y Pila, donde cientos de familias confiaron en su atención y dedicación. Su nombre era sinónimo de compromiso, cercanía humana y profesionalismo en cada comunidad en la que ejerció.

Dolor y homenajes en redes sociales

La noticia de su partida desencadenó una ola de mensajes de pesar, recuerdos y homenajes en las redes sociales. Colegas, pacientes y vecinos compartieron palabras de agradecimiento por su labor incansable y expresaron su tristeza ante una pérdida que sienten muy cercana.

La solidaridad y los buenos recuerdos reflejan el impacto que Farabello tuvo en la vida de muchas personas a lo largo de su carrera.

Su legado perdurará

La partida del Dr. Farabello deja un vacío profundo en el sistema de salud local y en el corazón de las comunidades que tanto lo valoraron. Su compromiso con la salud pública, su calidez humana y su vocación de servicio quedarán como un legado que trascenderá generaciones.