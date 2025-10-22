Trenes Argentinos habilitó la venta de pasajes de larga distancia para viajar en noviembre

Con el inicio de los últimos días de octubre, miles de pasajeros comenzaron a planificar sus escapadas y viajes de fin de semana largo. En este contexto, Trenes Argentinos reabrió la venta de boletos para los servicios de larga distancia correspondientes a noviembre, aunque con una oferta reducida debido a la Emergencia Ferroviaria nacional que sigue vigente desde comienzos de año.

Qué servicios están disponibles para noviembre

Según el anuncio oficial, las rutas habilitadas son las que conectan Buenos Aires con Mar del Plata, Junín, Bragado y Rosario, mientras que el resto de los corredores continúan suspendidos de manera temporal.

Los servicios disponibles son:

Plaza Constitución – Mar del Plata

Retiro – Rosario Norte

Retiro – Junín

Once – Bragado

La empresa estatal priorizó estos trayectos por su alta demanda turística y regional, en un contexto de escasez de locomotoras operativas y obras de renovación de vías en distintos puntos del país.

Corredores suspendidos por la emergencia ferroviaria

Por disposición oficial, 12 servicios de larga distancia permanecen suspendidos. Entre ellos se encuentran los trenes con destino a Córdoba, Tucumán y Villa María, cancelados desde septiembre tras la decisión de la concesionaria carguera Nuevo Central Argentino (NCA), cuyo contrato fue prorrogado hasta 2032.

También siguen interrumpidos los recorridos hacia:

Bahía Blanca

Pehuajó

Pinamar

Justo Daract

El Ministerio de Transporte informó que el objetivo es garantizar condiciones de seguridad y confiabilidad antes de restablecer los servicios interprovinciales, en el marco de la emergencia que limita la operación de trenes de pasajeros en distintos tramos.

Precios, descuentos y formas de compra

Los pasajes ya pueden adquirirse de manera presencial en las estaciones de Once, Retiro y Constitución, u online a través de la web de Trenes Argentinos, donde se aplica un descuento del 10% para quienes compren por internet.

Además, los jubilados y pensionados registrados en ANSES acceden a una rebaja del 40% en todas las categorías.

Tarifas base actualizadas para noviembre:

Destino Precio desde Bragado $7.500 Junín $10.000 Rosario $11.700 Mar del Plata $25.000

Otros beneficios:

Menores de 3 años: viajan sin cargo.

viajan sin cargo. Niños de 3 a 12 años: abonan el 50% del valor del pasaje.

abonan el 50% del valor del pasaje. Boletos modificables: hasta 24 horas antes de la salida.

Beneficios sociales y servicios especiales

Las personas con discapacidad pueden acceder a pasajes sin costo, presentando su DNI, Certificado Único de Discapacidad (CUD) vigente y la documentación del acompañante en caso de estar autorizado.

Trenes Argentinos recordó que los descuentos y beneficios sociales estarán vigentes hasta marzo de 2026, y que las compras online no son acumulables con otras promociones.