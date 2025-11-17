¡Tremendo! Un ganador se llevó el pozo de más de $3.764 millones del Telekino este domingo 16 de noviembre

El sorteo 2402 del Telekino de este domingo 16 de noviembre de 2025 dejó a la Argentina con un nuevo multimillonario. Un único afortunado logró acertar los 15 números y se alzó con un premio que es realmente histórico: ¡más de 3.764 millones de pesos!

Si jugaste, preparate para controlar tu cartón porque acá tenés el detalle completo del sorteo, que incluye no solo los números ganadores, sino también todos los premios adicionales que se llevó este afortunado.

El premio que cambia vidas: más de $3 mil millones

La noticia que acaparó toda la atención fue, sin dudas, el pozo millonario. El ganador, con tan solo un cartón, se hizo de una suma monumental que lo ubica entre los mayores ganadores del país.

El afortunado, que compró el cartón en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), se lleva:

$3.764.924.084 en efectivo.

en efectivo. Dos casas estilo americana, una de ellas amueblada.

Un auto 0km.

Dos camionetas 0km.

Un viaje a Río de Janeiro.

Un crucero por Brasil y un viaje a México, todos para dos personas.

El impacto de este premio no solo es económico, sino que viene acompañado de un paquete de bienes y viajes que asegura el bienestar completo del ganador.

Todos los números ganadores del Telekino y Requino

Acá podés controlar tu cartón y verificar si sos uno de los afortunados en las categorías menores, que también repartieron importantes sumas de dinero.

🎯 Telekino tradicional: sorteo 2402

Los 15 números mágicos que salieron del bolillero y coronaron al nuevo millonario fueron:

01 – 03 – 05 – 07 – 09 – 11 – 12 – 14 – 15 – 16 – 19 – 22 – 23 – 24 – 25

Aciertos Ganadores Importe por ganador 15 aciertos 1 $3.764.924.084 14 aciertos 26 $413.783 13 aciertos 862 $37.673 12 aciertos 10.389 $10.719

🍀 Requino

El Requino, que reparte su pozo si no hay 15 aciertos, también tuvo una buena cantidad de ganadores:

Los números sorteados fueron:

02 – 03 – 04 – 06 – 07 – 10 – 11 – 13 – 14 – 17 – 19 – 20 – 21 – 22 – 25

33 ganadores con 14 aciertos se llevaron $120.744 cada uno.

Ganadores de los premios extra por número de cartón

No hace falta tener los 15 aciertos para ganar. Gracias al número impreso en tu cartón, cinco afortunados más se hicieron de un premio considerable.

Se sortearon cinco premios de $1.700.000 cada uno. Los números de cartón ganadores fueron:

789.587 (Buenos Aires)

(Buenos Aires) 827.967 (Buenos Aires)

(Buenos Aires) 741.446 (Buenos Aires)

(Buenos Aires) 669.760 (Buenos Aires)

(Buenos Aires) 595.020 (Buenos Aires)

¿Tenés un cartón ganador? Recordá que la Lotería de la Provincia de Buenos Aires es el organismo regulador. Podés consultar las agencias oficiales para gestionar el cobro de tu premio.

El próximo pozo: lo que podés ganar el domingo 23 de noviembre

Luego de este pozo récord, el Telekino reinicia sus premios con una base millonaria que mantiene la emoción. Para el próximo sorteo, el domingo 23 de noviembre, el juego pone en marcha un nuevo pozo estimado, que incluirá:

Un monto millonario en efectivo (el nuevo pozo acumulado).

Premios en especie, como autos y viajes.

¡A no desanimarse! La rueda de la fortuna no para, y quizás el próximo domingo, el ganador del súper pozo seas vos.