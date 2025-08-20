¿Cuánto sale el Telekino? Precio actualizado 2025

El Telekino es uno de los juegos de lotería más populares en Argentina, un clásico de los domingos que combina la emoción de pozos millonarios con premios como autos, casas y viajes. Si estás pensando en participar, seguramente querés saber cuánto cuesta el cartón, cómo jugar y qué podés ganar. Acá te contamos todo lo necesario con datos frescos y precisos para que te lances con confianza.

¿Qué es el Telekino y cómo funciona?

El Telekino es un sorteo nacional organizado por loterías provinciales, como las de Córdoba o Salta, que se realiza todos los domingos a las 17:15. Su atractivo está en la simplicidad: comprás un cartón con 15 números preimpresos del 1 al 25, y si coincidís con los números sorteados, podés llevarte desde millones de pesos hasta premios materiales. Además, incluye el Rekino, un segundo sorteo que da otra chance de ganar con los números no salidos.

Con pozos que a menudo superan los 1.500 millones de pesos, según datos de agosto de 2025, no es raro que sea un tema candente en redes y charlas familiares.

Precio actual del cartón de Telekino en 2025

El dato que todos buscan: el cartón de Telekino, que incluye el sorteo principal y el Rekino, cuesta 1.700 pesos argentinos a partir de agosto de 2025. Este precio se ajustó en los últimos meses por la inflación, ya que en abril costaba cerca de 1.300 pesos. Siempre chequeá en una agencia oficial, porque puede haber pequeñas variaciones según la provincia.

Cómo jugar al Telekino: paso a paso

Participar es fácil y no requiere experiencia previa. Acá va una guía clara:

Comprá tu cartón : En agencias de lotería oficiales como las de Lotería de la Provincia de Buenos Aires, Córdoba o Salta. Cada cartón tiene 15 números del 1 al 25.

: En agencias de lotería oficiales como las de Lotería de la Provincia de Buenos Aires, Córdoba o Salta. Cada cartón tiene 15 números del 1 al 25. Confirmá tu participación : El cartón estándar te incluye en el Telekino y el Rekino automáticamente.

: El cartón estándar te incluye en el Telekino y el Rekino automáticamente. Esperá el sorteo : Se realiza los domingos a las 17:15, con 15 números extraídos de un bolillero.

: Se realiza los domingos a las 17:15, con 15 números extraídos de un bolillero. Verificá resultados: Compará tus números con los ganadores y revisá el número de cartón para premios adicionales.

Si acertás los 15 números, te llevás el pozo principal, que puede acumularse si queda vacante. Por ejemplo, el sorteo 2389 del 17 de agosto de 2025 tuvo un pozo de 1.369 millones de pesos sin ganadores.

Premios y categorías del Telekino

Los premios son el gran imán del juego. Además del pozo principal, hay categorías para aciertos parciales y sorteos con el número de cartón. Acá tenés una tabla con los detalles:

Categoría Aciertos requeridos Premios aproximados (ejemplo sorteo reciente) Primer premio 15 aciertos Pozo acumulado (ej: $1.500 millones vacante) Segundo 14 aciertos $351.167 cada uno (26 ganadores en agosto) Tercero 13 aciertos $36.120 cada uno (763 ganadores) Cuarto 12 aciertos $10.744 cada uno (8.797 ganadores) Con número de cartón Sorteo aparte 5 premios de $1.300.000 o bienes como autos y casas

El Rekino ofrece un premio fijo de 10 millones de pesos para quienes acierten 15 números de los no salidos. Importante: los premios pueden estar sujetos a impuestos, así que consultá con un contador si ganás un monto grande.

Dónde comprar y consejos prácticos

Podés comprar tu cartón en agencias de lotería autorizadas o en sitios web oficiales como el de Lotería de Salta, ideal para evitar filas. Para sacarle el máximo provecho, seguí estos tips:

Jugá con moderación : Definí un presupuesto fijo para no gastar de más.

: Definí un presupuesto fijo para no gastar de más. Verificá resultados rápido : Usá apps o sitios oficiales para chequear los números ganadores en tiempo real.

: Usá apps o sitios oficiales para chequear los números ganadores en tiempo real. Aprovechá promociones: Algunas agencias ofrecen descuentos o cartones dobles en fechas especiales.

Con un pozo estimado en 1.500 millones de pesos para el próximo sorteo, es un buen momento para probar suerte. Si tenés dudas, preguntá en tu agencia local o dejá un comentario. ¡Que la suerte esté de tu lado!