Tremendo choque en la Ruta 8: Chocaron tres micros con hinchas de Estudiantes de La Plata

Francisco Díaz
choque micro estudianteslp

Tres micros que trasladaban simpatizantes de Estudiantes desde La Plata hacia Santiago del Estero protagonizaron un accidente vial durante la madrugada del sábado mientras se dirigían a presenciar la final del Torneo Clausura frente a Racing. El siniestro ocurrió sobre la Ruta Nacional 8, a la altura de la localidad de Solís, cerca de San Antonio de Areco.

El hecho se registró alrededor de las 2 de la mañana y fue confirmado por el propio club a través de un comunicado difundido en redes sociales. Allí se informó que las tres unidades involucradas colisionaron entre sí mientras circulaban por la traza nacional.

Como consecuencia del choque, tres personas sufrieron lesiones leves y fueron trasladadas de manera preventiva al Hospital de Pilar para su evaluación médica. Desde la institución aclararon que el resto de los pasajeros no presentó heridas y se encuentra en buen estado de salud. Entre los lesionados se encuentra uno de los choferes, quien sufrió un corte en uno de sus brazos.

Hasta el momento no trascendieron precisiones oficiales sobre las causas del accidente. Sin embargo, según relataron algunos pasajeros y a partir de las imágenes que circularon del lugar, el siniestro habría sido un choque por alcance, luego de una frenada repentina de uno de los colectivos.

Pese al incidente y al susto inicial, la situación fue rápidamente controlada y no pasó a mayores, en la previa de un partido histórico que moviliza a miles de hinchas hacia Santiago del Estero.

