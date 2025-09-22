Tras un fin de semana lluvioso, la primavera trae mejores condiciones para semana

Francisco Díaz
Dia agradable soleado primavera

La provincia de Buenos Aires cerró el invierno con un fin de semana cargado de lluvias y tormentas fuertes en varios distritos. Sin embargo, según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el comienzo de la primavera promete un panorama mucho más favorable.

Pronóstico detallado para la semana

DíaCieloMínima (°C)Máxima (°C)Observaciones
LunesAlgo nublado (mañana) / Parcialmente nublado (tarde-noche)618Lluvias aisladas al amanecer en el sudeste bonaerense.
MartesAlgo a mayormente nublado618Sin precipitaciones.
MiércolesAlgo a mayormente nublado717Sin precipitaciones.
JuevesParcialmente nublado920Buen clima, sin lluvias previstas.
ViernesParcialmente nublado1424Jornada más cálida de la semana.
SábadoMayormente nublado (tarde)1121Sin precipitaciones significativas.

Resumen y perspectivas

El SMN confirmó que no se esperan precipitaciones para el resto de la semana. La estabilidad atmosférica y el aumento progresivo de las temperaturas marcan un contraste con las tormentas del fin de semana pasado.

Además, este lunes 22 de septiembre no solo marca el inicio oficial de la primavera, sino que también recuerda que faltan 102 días para que finalice el año.

Esta mejora en las condiciones del tiempo favorece las actividades al aire libre y representa un respiro para las zonas afectadas por las lluvias recientes en el sudeste bonaerense.

