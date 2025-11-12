Tras las lluvias, vuelve la estabilidad desde este miércoles: así estará el tiempo

Luego de las lluvias y tormentas que afectaron distintos sectores de la provincia de Buenos Aires durante el martes, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipa una mejora sostenida en las condiciones del tiempo para los próximos días.

De acuerdo con el organismo, no se prevén nuevas precipitaciones en lo que resta de la semana. Las jornadas venideras se presentarán con buenas condiciones meteorológicas, temperaturas agradables y predominio del sol en la mayor parte del territorio bonaerense.

📋 Pronóstico extendido para la Provincia de Buenos Aires

Día Cielo Temperatura Mínima Temperatura Máxima Observaciones Miércoles Parcialmente nublado por la mañana, algo nublado el resto del día 12°C 26°C Jornada estable, sin lluvias Jueves Ligeramente nublado a despejado 14°C 26°C Día agradable y soleado Viernes Algo nublado a parcialmente nublado 15°C 29°C Aumento de la temperatura Sábado Nublado con chaparrones hacia la tarde y noche 18°C 30°C Posibles lluvias aisladas Domingo Mayormente nublado durante todo el día 19°C 26°C Cielo cubierto, sin lluvias significativas

El miércoles y jueves se consolidan como los días más estables de la semana, con cielos mayormente despejados y temperaturas templadas.

El viernes, el aumento de las marcas térmicas anticipa el ingreso de una masa de aire más cálido, que se extenderá hacia el sábado, jornada en la que podrían presentarse chaparrones aislados, especialmente en el centro y norte bonaerense.

Finalmente, el domingo cerrará el fin de semana con cielo mayormente nublado y temperaturas moderadas, sin pronóstico de lluvias importantes.

📍 Recomendaciones generales