Tras las lluvias, vuelve la estabilidad desde este miércoles: así estará el tiempo

Francisco Díaz
agrada parque

Luego de las lluvias y tormentas que afectaron distintos sectores de la provincia de Buenos Aires durante el martes, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipa una mejora sostenida en las condiciones del tiempo para los próximos días.

De acuerdo con el organismo, no se prevén nuevas precipitaciones en lo que resta de la semana. Las jornadas venideras se presentarán con buenas condiciones meteorológicas, temperaturas agradables y predominio del sol en la mayor parte del territorio bonaerense.

Presupuesto 2026: el Gobierno bonaerense busca más deuda para cerrar el año con oxígeno financiero
Mirá también:

Presupuesto 2026: el Gobierno bonaerense busca más deuda para cerrar el año con oxígeno financiero

📋 Pronóstico extendido para la Provincia de Buenos Aires

DíaCieloTemperatura MínimaTemperatura MáximaObservaciones
MiércolesParcialmente nublado por la mañana, algo nublado el resto del día12°C26°CJornada estable, sin lluvias
JuevesLigeramente nublado a despejado14°C26°CDía agradable y soleado
ViernesAlgo nublado a parcialmente nublado15°C29°CAumento de la temperatura
SábadoNublado con chaparrones hacia la tarde y noche18°C30°CPosibles lluvias aisladas
DomingoMayormente nublado durante todo el día19°C26°CCielo cubierto, sin lluvias significativas

El miércoles y jueves se consolidan como los días más estables de la semana, con cielos mayormente despejados y temperaturas templadas.

El viernes, el aumento de las marcas térmicas anticipa el ingreso de una masa de aire más cálido, que se extenderá hacia el sábado, jornada en la que podrían presentarse chaparrones aislados, especialmente en el centro y norte bonaerense.

Finalmente, el domingo cerrará el fin de semana con cielo mayormente nublado y temperaturas moderadas, sin pronóstico de lluvias importantes.

📍 Recomendaciones generales

  • Mantener la hidratación ante el aumento de las temperaturas.
  • Aprovechar los días despejados para tareas al aire libre.
  • Seguir las actualizaciones del SMN ante posibles variaciones del pronóstico.
ARBA implementará un nuevo sistema para pagar la Patente Automotor desde 2026 ¿Cómo será?
Mirá también:

ARBA implementará un nuevo sistema para pagar la Patente Automotor desde 2026 ¿Cómo será?
ETIQUETAS
Compartir este artículo
Conmoción en Chascomús: hallan sin vida a un hombre en un local comercial
Chascomús
desaparecido laguna chascomus
Intensa búsqueda de un joven desaparecido en la laguna de Chascomús
Chascomús
Cuenta DNI: ¿Qué descuentos habrá del 1 al 7 de junio? Te contamos aquí
Banco Provincia lanza descuento de $8.000 para jóvenes en locales gastronómicos
Provincia
tragedia chascomus
Profunda consternación en Chascomús: hallaron sin vida al joven desaparecido en la laguna
Chascomús
alerta x tormentas
Regresan las lluvias con fuerza: Emiten alerta para toda la provincia de Buenos Aires
Provincia
mujer necochea
Desapareció una mujer de un camping en Necochea e investigan un presunto femicidio
Provincia
encuentran mujer neo
Encontraron sin vida el cuerpo de la mujer que era intensamente buscada en Necochea
Provincia

Más leídas

﻿