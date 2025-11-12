Tras las lluvias, vuelve la estabilidad desde este miércoles: así estará el tiempo

Luego de las lluvias y tormentas que afectaron distintos sectores de la provincia de Buenos Aires durante el martes, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipa una mejora sostenida en las condiciones del tiempo para los próximos días.
De acuerdo con el organismo, no se prevén nuevas precipitaciones en lo que resta de la semana. Las jornadas venideras se presentarán con buenas condiciones meteorológicas, temperaturas agradables y predominio del sol en la mayor parte del territorio bonaerense.
📋 Pronóstico extendido para la Provincia de Buenos Aires
|Día
|Cielo
|Temperatura Mínima
|Temperatura Máxima
|Observaciones
|Miércoles
|Parcialmente nublado por la mañana, algo nublado el resto del día
|12°C
|26°C
|Jornada estable, sin lluvias
|Jueves
|Ligeramente nublado a despejado
|14°C
|26°C
|Día agradable y soleado
|Viernes
|Algo nublado a parcialmente nublado
|15°C
|29°C
|Aumento de la temperatura
|Sábado
|Nublado con chaparrones hacia la tarde y noche
|18°C
|30°C
|Posibles lluvias aisladas
|Domingo
|Mayormente nublado durante todo el día
|19°C
|26°C
|Cielo cubierto, sin lluvias significativas
El miércoles y jueves se consolidan como los días más estables de la semana, con cielos mayormente despejados y temperaturas templadas.
El viernes, el aumento de las marcas térmicas anticipa el ingreso de una masa de aire más cálido, que se extenderá hacia el sábado, jornada en la que podrían presentarse chaparrones aislados, especialmente en el centro y norte bonaerense.
Finalmente, el domingo cerrará el fin de semana con cielo mayormente nublado y temperaturas moderadas, sin pronóstico de lluvias importantes.
📍 Recomendaciones generales
- Mantener la hidratación ante el aumento de las temperaturas.
- Aprovechar los días despejados para tareas al aire libre.
- Seguir las actualizaciones del SMN ante posibles variaciones del pronóstico.