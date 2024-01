Tras faltarle el respeto a la vicepresidenta, Peteco Carabajal agredió a un periodista

La polémica comenzó el viernes pasado, cuando Peteco Carabajal, en el festival de Jesus María, ante la llegada de la vicepresienta Victoria Villaruel, declaró: “No se paren que no ha llegado nadie. No ha llegado nadie“.

A continuación, mirá el video.

La actitud del músico generó polémica y decidió hablar del tema en el programa “El run run del espectáculo”, donde tuvo un fuerte cruce con un periodista.

Fernando Piaggio le consultó: “¿No te parece que la presencia de la vicepresidente honra al espectáculo?“. El cantante le contestó: “Para nada, papi, para nada. Te lo digo en la cara, basta de eso, ¿qué honra podemos sentir nosotros de alguien que nos ha vivido ninguneando?”.

El periodista le contestó: “¿Estás hablando de Cristina o de Villarruel? Como nos estabas hablando que nos ha ninguneado, pensé que te referías a Cristina Fernández de Kirchner…”.

Carabajal le dijo: “No, Villarruel. Para nada nos honra su presencia. Yo hablo del pueblo argentino”. Piaggio se puso picante: “¿Vos pensás que tenés toda la opinión del pueblo argentino en tu ser?”.

El artista aseguró: “Ninguneó a los 30 mil desaparecidos, nos ninguneó a nosotros, a la cultura…“. El periodista no se quedó callado: “¿No sería mejor, Peteco, que digas: ‘Esa frase se la dediqué a Villarruel’?”.

El cantante se puso agresivo ante la consulta: “¿Sos defensor de Villarruel? ¡Tomatela, gil! ¡Tomatela, tomatela!“. El periodista le dijo: “Tantos años en el escenario no te sirvieron”.

Carabajal le dijo: “¿Y vos quién sos, bolu…?“. En ese punto, el entrevistador y el invitado comenzaron a intercambiar fuertes palabras a los gritos.

Finalmente, Piaggio le dijo: “Es una mujer que fue a ver tu espectáculo y vos dijiste: ‘No se paren, que no llegó nadie’. ¿Tan guapo que sos y me decís gil a mí? ¿Por qué no te haces cargo de la frase?”.

A continuación, mirá el video.