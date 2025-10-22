Tras el fuerte temporal en varias ciudades bonaerenses, así estará el tiempo este miércoles 22

Francisco Díaz
fresco y agrada

Un fuerte temporal de viento, lluvia y granizo azotó durante la noche del martes a distintas localidades de la provincia de Buenos Aires, dejando a su paso graves daños materiales, calles anegadas y árboles caídos.
El fenómeno había sido anticipado por una alerta amarilla del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), que advertía sobre condiciones climáticas adversas especialmente para los municipios del sur y centro bonaerense, donde el impacto fue mayor.

Vecinos de diferentes ciudades reportaron la caída de granizo de gran tamaño, rachas de viento intensas y cortes de energía eléctrica. En algunas zonas rurales, el temporal también afectó la producción agropecuaria y generó complicaciones en los caminos de tierra.

Alerta amarilla por lluvias y tormentas y posibilidad de granizo en el sur bonaerense
Para este miércoles 22 de octubre, el SMN anticipa una jornada inestable, con chaparrones dispersos entre la mañana y la tarde, temperaturas que oscilarán entre los 19 y los 26 grados, y vientos del noroeste.

El jueves se mantendrá la nubosidad variable, con mínima de 19° y máxima de 30°, mientras que los vientos del norte provocarán un leve ascenso térmico.
En tanto, el viernes volverán las tormentas generalizadas sobre gran parte del territorio bonaerense, con mínima de 20° y máxima de 23°, lo que podría complicar el inicio del fin de semana.

Las autoridades provinciales y municipales recomiendan a la población mantenerse informada, evitar circular por calles anegadas y asegurar objetos sueltos ante posibles ráfagas intensas.

Fuerte temporal en Benito Juárez: Reportan graves destrozos, daños en el Hospital y suspenden las clases
