Tras el calor extremo, el martes trae un respiro en las temperaturas: ¿cómo sigue el tiempo?

El verano 2026 avanza con firmeza en la provincia de Buenos Aires y, tras un lunes marcado por temperaturas extremas, el panorama meteorológico comienza a mostrar algunos cambios graduales en los próximos días.

Este martes 13, la jornada se presenta con cielo algo nublado durante la madrugada, pasando a parcialmente nublado en la mañana y mayormente nublado hacia la tarde y la noche. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 23 grados y una máxima que alcanzará los 32 grados, manteniendo el ambiente caluroso en gran parte del territorio bonaerense.

Para el miércoles, se prevé una continuidad del calor, aunque sería la última jornada estable antes del retorno de las precipitaciones. El cielo permanecerá parcialmente nublado durante el día y mayormente nublado por la noche, con temperaturas que irán desde los 21 grados de mínima hasta los 33 grados de máxima.

El jueves marcaría un cambio en las condiciones del tiempo. Se esperan chaparrones durante la madrugada y la mañana, mientras que hacia la tarde y la noche podrían registrarse tormentas aisladas. Las marcas térmicas se ubicarán entre los 22 y 30 grados.

Finalmente, el buen tiempo regresaría para el cierre de la semana. El viernes tendría cielo parcialmente nublado en las primeras horas, tornándose ligeramente nublado desde la tarde, acompañado por un descenso de temperatura más marcado: mínima de 15 grados y máxima de 28, brindando un alivio tras varios días de calor intenso.