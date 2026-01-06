Trágico incendio en un geriátrico de Olavarría: dos muertos y 37 heridos

Durante la noche del lunes se produjo un trágico incendio en un hogar de adultos mayores ubicado en la ciudad de Olavarría, provincia de Buenos Aires.

Debido a la magnitud del siniestro, se desplegó un amplio operativo de emergencia que incluyó la participación de ocho dotaciones de Bomberos Voluntarios, más de diez ambulancias, móviles policiales y personal de Defensa Civil.

Tras más de dos horas de intensas tareas, que incluyeron la evacuación de los residentes mediante escaleras y tablas, se confirmó el fallecimiento de dos personas y un saldo de 37 heridos. Entre los lesionados se encuentran adultos mayores residentes, trabajadores del geriátrico y bomberos que intervinieron en el operativo.

Uno de los bomberos afectados debió ser trasladado a terapia intensiva, mientras que hasta el momento no se dieron a conocer las identidades de las personas fallecidas ni de los hospitalizados.

Según se informó oficialmente, 25 personas permanecen internadas en el Hospital Municipal, 8 en el sanatorio María Auxiliadora y 4 en Cemeda. Los familiares de las personas afectadas deberán comunicarse al teléfono 440800, interno 9, donde se les informará en qué centro de salud se encuentra cada paciente.

En cuanto al origen del incendio, las autoridades indicaron que aún se desconocen las causas, aunque de manera preliminar se estableció que el foco ígneo se habría iniciado en el primer piso del establecimiento. En el operativo participaron más de 40 personas operativas, entre bomberos y personal de apoyo.

La investigación continúa para determinar las circunstancias que derivaron en este lamentable hecho.

📸 Infoeme