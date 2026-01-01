Trágico cierre de año en Chascomús: encuentran a un joven sin vida

Francisco Díaz

El último día del año resultó trágico en la ciudad de Chascomús, donde fue hallado sin vida un joven de aproximadamente 25 años de edad. El hecho ocurrió en el Paseo de los Artesanos, sobre el boulevard Presidente Perón a metros de la emblemática laguna.

Según se informó, el hallazgo se produjo antes de la medianoche del último día del 2025 y de inmediato tomó intervención personal policial y de los servicios de emergencia. Las autoridades iniciaron las actuaciones correspondientes para esclarecer lo sucedido.

El primer día del 2026 llegó con alivio térmico: ¿cómo seguirá el tiempo?
Mirá también:

El primer día del 2026 llegó con alivio térmico: ¿cómo seguirá el tiempo?

Si bien se investigan las circunstancias que rodearon el fallecimiento, todo indicaría que se trataría de un caso de autodeterminación. La causa quedó en manos de la Justicia, que continuará con las diligencias de rigor.

La noticia generó un profundo pesar en la comunidad local, especialmente por tratarse de una persona joven y por el contexto en el que ocurrió el hecho, en una fecha particularmente sensible.

Desde los organismos de salud recuerdan la importancia de buscar ayuda profesional y acudir a un centro de salud ante cualquier situación de angustia o crisis personal.

Alerta Naranja y 40°C en Provincia de Buenos Aires: el pronóstico para la mesa de Año Nuevo y cuándo llega el alivio
Mirá también:

Alerta Naranja y 40°C en Provincia de Buenos Aires: el pronóstico para la mesa de Año Nuevo y cuándo llega el alivio
ETIQUETAS
Compartir este artículo
clima inicio 2026 provincia buenos aires
El Clima en Año Nuevo: ¿Mesa adentro o mesa afuera en Provincia de Buenos Aires?
Provincia
Arena caliente
Calor extremo en la Costa Atlántica: una mujer sufrió graves quemaduras en los pies por la arena caliente y fue atendida de urgencia
Provincia
multas provincia buenos aires aumento
Aumentan las multas en Provincia de Buenos Aires: nuevos valores y el requisito clave para salir a la ruta este 2026
Provincia
Banco nacion error transferencia
Alerta Banco Nación: la entidad bancaria transfirió por error $700.000 a miles de clientes
Sociedad
control alcoholemia pba provincia
Año Nuevo: se intensifican los controles de alcoholemia en rutas bonaerenses y accesos
Provincia
Clima provincia calor
Alerta Naranja y 40°C en Provincia de Buenos Aires: el pronóstico para la mesa de Año Nuevo y cuándo llega el alivio
Provincia
ACCIDENTE EN RUTA 3 31 12 25
Fin de año trágico en Ruta 3: Tres muertos tras choque e incendio de micro, auto y camioneta en Monte
Monte

Más leídas