Trágico cierre de año en Chascomús: encuentran a un joven sin vida

El último día del año resultó trágico en la ciudad de Chascomús, donde fue hallado sin vida un joven de aproximadamente 25 años de edad. El hecho ocurrió en el Paseo de los Artesanos, sobre el boulevard Presidente Perón a metros de la emblemática laguna.

Según se informó, el hallazgo se produjo antes de la medianoche del último día del 2025 y de inmediato tomó intervención personal policial y de los servicios de emergencia. Las autoridades iniciaron las actuaciones correspondientes para esclarecer lo sucedido.

Si bien se investigan las circunstancias que rodearon el fallecimiento, todo indicaría que se trataría de un caso de autodeterminación. La causa quedó en manos de la Justicia, que continuará con las diligencias de rigor.

La noticia generó un profundo pesar en la comunidad local, especialmente por tratarse de una persona joven y por el contexto en el que ocurrió el hecho, en una fecha particularmente sensible.

Desde los organismos de salud recuerdan la importancia de buscar ayuda profesional y acudir a un centro de salud ante cualquier situación de angustia o crisis personal.