Trágico accidente en Ruta 3: un muerto y dos heridos graves tras un brutal choque frontal

Un trágico siniestro vial ocurrió durante la madrugada de este martes sobre la Ruta Nacional Nº 3, a la altura del kilómetro 295, en jurisdicción del partido de Azul, y dejó como saldo una persona fallecida y dos heridos.

El hecho se produjo a partir de una colisión frontal entre un camión Mercedes Benz 1114, que circulaba con un acoplado marca Helvética, y un automóvil Volkswagen Senda. El transporte de carga era conducido por Yonathan Oscar Flamengo, de 29 años, con domicilio en Azul, mientras que en el vehículo menor se desplazaban dos hombres.

Como consecuencia del violento impacto, perdió la vida en el lugar el conductor del automóvil, identificado como Dante Alfredo Arista, de 60 años, también vecino de Azul. Su acompañante, Rubén Parra, fue trasladado al hospital local, donde recibió atención médica y se encuentra fuera de peligro.

En tanto, el conductor del camión fue derivado al Hospital Municipal para controles preventivos, sin que se informaran lesiones de gravedad.

De acuerdo a las primeras actuaciones, el choque se produjo en un sector de curva, aunque las causas exactas del siniestro serán determinadas tras las pericias realizadas por Policía Científica.

La investigación quedó a cargo de la UFI Nº 13, conducida por el fiscal Adrián Peiretti, bajo la carátula de “homicidio culposo”.

En el lugar trabajaron efectivos de Policía Vial Azul, Bomberos Voluntarios y personal de Corredores Viales. Debido a las tareas de rescate y peritaje, la ruta permaneció totalmente cortada durante varias horas, aunque posteriormente el tránsito fue normalizado.

