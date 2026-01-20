Trágico accidente en Ruta 3: un muerto y dos heridos graves tras un brutal choque frontal

Francisco Díaz
accidente ruta 3

Un trágico siniestro vial ocurrió durante la madrugada de este martes sobre la Ruta Nacional Nº 3, a la altura del kilómetro 295, en jurisdicción del partido de Azul, y dejó como saldo una persona fallecida y dos heridos.

El hecho se produjo a partir de una colisión frontal entre un camión Mercedes Benz 1114, que circulaba con un acoplado marca Helvética, y un automóvil Volkswagen Senda. El transporte de carga era conducido por Yonathan Oscar Flamengo, de 29 años, con domicilio en Azul, mientras que en el vehículo menor se desplazaban dos hombres.

Atención jubilados bonaerenses: el IPS confirmó el nuevo calendario de pagos y beneficios de verano
Mirá también:

Atención jubilados bonaerenses: el IPS confirmó el nuevo calendario de pagos y beneficios de verano

Como consecuencia del violento impacto, perdió la vida en el lugar el conductor del automóvil, identificado como Dante Alfredo Arista, de 60 años, también vecino de Azul. Su acompañante, Rubén Parra, fue trasladado al hospital local, donde recibió atención médica y se encuentra fuera de peligro.

En tanto, el conductor del camión fue derivado al Hospital Municipal para controles preventivos, sin que se informaran lesiones de gravedad.

De acuerdo a las primeras actuaciones, el choque se produjo en un sector de curva, aunque las causas exactas del siniestro serán determinadas tras las pericias realizadas por Policía Científica.

La investigación quedó a cargo de la UFI Nº 13, conducida por el fiscal Adrián Peiretti, bajo la carátula de “homicidio culposo”.

En el lugar trabajaron efectivos de Policía Vial Azul, Bomberos Voluntarios y personal de Corredores Viales. Debido a las tareas de rescate y peritaje, la ruta permaneció totalmente cortada durante varias horas, aunque posteriormente el tránsito fue normalizado.

Foto: Noticias Azul

Martes templado y con buenas condiciones climáticas: ¿cómo sigue el tiempo?
Mirá también:

Martes templado y con buenas condiciones climáticas: ¿cómo sigue el tiempo?
ETIQUETAS
Compartir este artículo
pagos cobros cajero
Límite de extracción Banco Provincia 2026: Cuánto podés sacar hoy y el truco para aumentarlo
Provincia
fotomulta provincia buenos aires
Fotomultas en Provincia de Buenos Aires: el detalle técnico en el acta que puede anular el pago (y pocos revisan)
Provincia
Ips cobro 2026
Atención jubilados bonaerenses: el IPS confirmó el nuevo calendario de pagos y beneficios de verano
Provincia
CADENA DE ORACION JINETE AYACUCHO
El mundo gaucho unido en oración por Aron Tort, el joven jinete de Ayacucho que lucha por su vida
Ayacucho
KICILLOF EN CHASCOMUS
El Gobernador Kicillof visitará Chascomús mañana, martes 20
Chascomús Provincia
alquileres la costa verano 2026
La “oferta desesperada” de la Costa: Cuánto bajaron los alquileres en la segunda quincena de enero por la baja ocupación
Provincia
yarara
Hacían un asado en Sierra de los Padres y apareció una yarará de un metro y medio
Provincia

Más leídas