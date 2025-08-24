banner ad

Tragedia y Heroísmo en la Ruta 5: Ex Bombero se convirtió en héroe

Ignacio Hernández
Un trágico accidente ocurrido este sábado 23 de agosto de 2025 en la Ruta Nacional N° 5, a la altura del kilómetro 389,5, dejó un saldo de tres personas fallecidas y una mujer en estado grave. Sin embargo, en medio de la desesperación, la valentía de Cristian Fornes, un ex bombero voluntario y actual trabajador de la Cooperativa Eléctrica de Pehuajó, marcó la diferencia al salvar dos vidas.

El siniestro involucró una colisión frontal entre un automóvil Fiat Argo, en el que viajaba una familia, y un camión que terminó envuelto en llamas. El padre y sus dos hijos menores perdieron la vida en el impacto, mientras que la madre, de 35 años, fue trasladada en estado crítico al Hospital Dr. Juan Carlos Aramburu de Pehuajó.

Cristian Fornes, quien circulaba por la ruta en sentido Pehuajó-Trenque Lauquen, fue testigo directo del choque. Sin dudarlo, detuvo su vehículo y se convirtió en el primer rescatista en la escena. Con la experiencia adquirida durante sus años como bombero voluntario, Fornes logró extraer al conductor del camión, oriundo de Saladillo, quien había quedado atrapado entre las llamas. Acto seguido, intervino en el rescate de la mujer del Fiat Argo, contribuyendo a salvar dos vidas en un contexto de extrema gravedad.

“Su reacción inmediata y el temple demostrado en un contexto de desesperación permitieron salvar dos vidas en un siniestro que ya había dejado tres víctimas fatales,” destacó el medio Noticias de Pehuajó. En el lugar trabajaron personal de Policía de Seguridad Vial, Policía Científica de Pehuajó y Bomberos Voluntarios de Francisco Madero, quienes realizaron las pericias correspondientes. El conductor del camión quedó bajo investigación por “triple homicidio y lesiones graves culposas,” según informó la UFI 8 de Pehuajó, a cargo de Pablo Schestrom.

Este accidente reavivó los reclamos de los vecinos de localidades como Bragado, Chivilcoy, Suipacha, Mercedes, 9 de Julio, Catriló y Lonquimay, quienes desde hace años exigen la extensión de la autovía en la Ruta 5 debido a su mal estado y la alta frecuencia de siniestros viales.

La acción heroica de Cristian Fornes, en un escenario de tragedia, resalta la importancia de la preparación y el compromiso con los demás, incluso en las circunstancias más adversas.

Más leídas