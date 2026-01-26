Tragedia familiar en Ostende: un hombre mató a su hijo tras una discusión

Francisco Díaz

Un trágico episodio sacudió al partido bonaerense de Pinamar. Un hombre de 71 años fue detenido en la localidad de Ostende, acusado de haber matado a su hijo, de 36 años, en el marco de una violenta discusión familiar que terminó de manera fatal.

El hecho ocurrió en una vivienda situada sobre la calle Lértora al 500, a pocas cuadras de la avenida Central. Tras lo sucedido, se inició una investigación judicial que quedó a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción N° 4 del Departamento Judicial Dolores, con sede en Pinamar, bajo la conducción del fiscal Juan Pablo Calderón.

De acuerdo con la información reunida en la causa, el conflicto se habría desencadenado durante una disputa familiar. Según indicaron fuentes judiciales, el acusado declaró que, en medio de la discusión, su hijo lo habría amenazado con una cuchilla tipo carnicero, lo que lo llevó a tomar un arma de fuego y efectuar un disparo.

Luego de recibir la herida, la víctima logró salir algunos metros del interior del domicilio, pero se desplomó en la vía pública. Personal policial y servicios de emergencia acudieron al lugar tras un llamado al 911 y constataron el fallecimiento en el sitio.

En el procedimiento intervinieron efectivos de la Dirección Departamental de Investigaciones (DDI) de Dolores y de la SubDDI de Villa Gesell, quienes realizaron las primeras actuaciones, preservaron la escena del hecho y avanzaron con las diligencias iniciales.

El presunto autor del disparo fue aprehendido en el mismo domicilio y quedó a disposición de la Justicia.

En paralelo, peritos trabajaron en la recolección de pruebas, así como en el análisis de cámaras de seguridad de la zona. La investigación continúa con el objetivo de esclarecer con precisión la mecánica de los hechos y determinar el encuadre legal correspondiente.

