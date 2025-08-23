Tragedia en Ruta 5: Tres fallecidos en un impactante choque e incendio

Un trágico accidente ocurrió esta mañana en la Ruta Nacional N°5, en el tramo que conecta las localidades de Francisco Madero y Juan José Paso, en el partido de Pehuajó, provincia de Buenos Aires. El siniestro, que involucró un camión y un automóvil, dejó un saldo de tres personas fallecidas y una mujer en grave estado.

Según información proporcionada por fuentes locales, el automóvil, un Fiat Argo, quedó completamente destruido y murieron tres integrantes de una familia: el padre de la familia, un hombre de 40 años, y dos hijos menores de edad. La madre, una mujer de 35 años, fue trasladada al Hospital Dr. Juan Carlos Aramburu de Pehuajó con heridas graves. En tanto, el camión se incendió por completo, aunque el chofer, oriundo de Saladillo, resultó ileso.

Según cuenta Noticias de Pehuajó, el conductor fue rescatado de las llamas por un ex bombero voluntario y actual trabajador de la Cooperativa Eléctrica local. Se trata de Cristian Fornes, quien fue testigo del siniestro cuando circulaba por la ruta.

Fornes detuvo su auto y procedió a la extracción del camionero, para luego intervenir en el rescate de la mujer que sobrevivió en el automóvil.

Equipos de emergencia, incluyendo bomberos, personal médico y fuerzas policiales, acudieron rápidamente al lugar para asistir a las víctimas y realizar las tareas de rescate.

Lamentablemente, tres personas perdieron la vida en el accidente, y hasta el momento no se han difundido detalles sobre sus identidades. Las autoridades están trabajando para determinar las causas del siniestro, que podría estar relacionado con factores como las condiciones de la vía, el estado de los vehículos o posibles distracciones.

El accidente ha generado un fuerte impacto en la comunidad, y se han registrado mensajes de condolencias y solidaridad en redes sociales. La Ruta 5, conocida por ser una arteria clave para el tránsito en la región, ha sido escenario de varios incidentes similares, lo que refuerza la necesidad de reforzar las medidas de seguridad vial.

Las autoridades han instado a los conductores a circular con precaución en la zona, que permaneció parcialmente interrumpida mientras se realizaban las pericias correspondientes. Se espera que en las próximas horas se brinde un informe oficial con más detalles sobre lo ocurrido.