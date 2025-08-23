banner ad

Tragedia en Ruta 5: Tres fallecidos en un impactante choque e incendio

Eric Olivera
IMG 20250823 145713 (1280 x 720 píxel)

Un trágico accidente ocurrió esta mañana en la Ruta Nacional N°5, en el tramo que conecta las localidades de Francisco Madero y Juan José Paso, en el partido de Pehuajó, provincia de Buenos Aires. El siniestro, que involucró un camión y un automóvil, dejó un saldo de tres personas fallecidas y una mujer en grave estado.

Espacio Publicitario
2313210571 4

Según información proporcionada por fuentes locales, el automóvil, un Fiat Argo, quedó completamente destruido y murieron tres integrantes de una familia: el padre de la familia, un hombre de 40 años, y dos hijos menores de edad. La madre, una mujer de 35 años, fue trasladada al Hospital Dr. Juan Carlos Aramburu de Pehuajó con heridas graves. En tanto, el camión se incendió por completo, aunque el chofer, oriundo de Saladillo, resultó ileso.

Tragedia: Tres muertos en un choque entre un auto y un camión que se incendió
Mirá también:

Tragedia: Tres muertos en un choque entre un auto y un camión que se incendió

Según cuenta Noticias de Pehuajó, el conductor fue rescatado de las llamas por un ex bombero voluntario y actual trabajador de la Cooperativa Eléctrica local. Se trata de Cristian Fornes, quien fue testigo del siniestro cuando circulaba por la ruta.

Espacio Publicitario

Fornes detuvo su auto y procedió a la extracción del camionero, para luego intervenir en el rescate de la mujer que sobrevivió en el automóvil.

Equipos de emergencia, incluyendo bomberos, personal médico y fuerzas policiales, acudieron rápidamente al lugar para asistir a las víctimas y realizar las tareas de rescate.

2313210483 3

Lamentablemente, tres personas perdieron la vida en el accidente, y hasta el momento no se han difundido detalles sobre sus identidades. Las autoridades están trabajando para determinar las causas del siniestro, que podría estar relacionado con factores como las condiciones de la vía, el estado de los vehículos o posibles distracciones.

2313210451 2

El accidente ha generado un fuerte impacto en la comunidad, y se han registrado mensajes de condolencias y solidaridad en redes sociales. La Ruta 5, conocida por ser una arteria clave para el tránsito en la región, ha sido escenario de varios incidentes similares, lo que refuerza la necesidad de reforzar las medidas de seguridad vial.

Las autoridades han instado a los conductores a circular con precaución en la zona, que permaneció parcialmente interrumpida mientras se realizaban las pericias correspondientes. Se espera que en las próximas horas se brinde un informe oficial con más detalles sobre lo ocurrido.

Cuenta DNI lanza plazos fijos al 48% para fomentar el ahorro y la inversión
Mirá también:

Cuenta DNI lanza plazos fijos al 48% para fomentar el ahorro y la inversión
ETIQUETAS
Compartir este artículo
Vidente milei
Viral: Una vidente predijo la renuncia de Javier Milei por problemas judiciales de Karina Milei
Nacionales Sociedad
Cuenta DNI: ¿Cómo evitar estafas digitales en tu billetera virtual?
Cuenta DNI lanza plazos fijos al 48% para fomentar el ahorro y la inversión
Provincia
mercado pago tarjeta
Mercado Pago lanza una nueva tarjeta de crédito gratuita y sin costos ocultos en Argentina
Sociedad
eclipse
Eclipse Solar del Siglo: ¿Cuándo la luna tapará el sol por 7 minutos?
Sociedad
IMG 20250822 135133 (1280 x 718 píxel)
Nuevo aumento para senadores: cobrarán más de $10 millones por mes en medio de la crisis
Nacionales
Cobro anses
ANSES confirmó los pagos de pensiones en septiembre: ¿Quiénes cobrarán $500.000?
Anses
El Municipio de General Guido otorgará un bono de $100.000 a sus trabajadores
General Guido

Más leídas