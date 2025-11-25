Tragedia en Ruta 2: Dos muertos y decenas de heridos al volcar un micro

Francisco Díaz
vuelco micro ruta 2

Tal como informó INFOZONA en primicia un impactante accidente ocurrió esta mañana, minutos antes de las 8, sobre la Autovía 2 a la altura del kilómetro 325, en jurisdicción de General Pirán, partido bonaerense de Mar Chiquita, y dejó un saldo de dos personas fallecidas y decenas de heridos, varios de ellos de gravedad.

Según información oficial, un micro de la empresa de turismo NEW Bus, conducido por Héctor Oscar Giulido que viajaba en sentido hacia Mar del Plata, perdió el equilibrio, se despistó en una curva y terminó volcando violentamente sobre uno de los márgenes de la autovía. Las causas del siniestro permanecen bajo investigación.

Grave accidente en Ruta 2: volcó un micro con 50 pasajeros
Los pasajeros son oriundos de Morón, Moreno y Ciudadela quienes viajaban a un encuentro en Mar del Plata que sería encabezado por el Gobernador Axel Kicillof y que al tomar conocimiento de lo ocurrido fue suspendido.

Heridos trasladados y operativo de emergencia

La situación en el lugar fue extrema. Testigos relataron escenas de desesperación, con pasajeros heridos y desorientados al costado de la ruta mientras llegaban ambulancias y dotaciones de bomberos.

👉 Fuentes oficiales informaron a INFOZONA:

  • 15 pasajeros fueron trasladados al Hospital de Coronel Vidal.
  • 2 heridos de extrema gravedad debieron ser derivados al Hospital Interzonal de Mar del Plata.
  • La cifra total de lesionados continúa en evaluación, pero se estima que hay decenas de personas con heridas de consideración.

Los equipos de emergencia continúan trabajando en la zona, tanto en la asistencia sanitaria como en la contención de los sobrevivientes.

Dos personas fallecidas

Autoridades confirmaron el fallecimiento de al menos dos pasajeros:

  • Una mujer, cuya identidad aún no fue divulgada.
  • Otra persona cuyo sexo e identidad todavía no fueron determinados.

Las tareas de identificación están en curso.

Tránsito totalmente interrumpido

La Autovía 2 permanece cortada en ambos sentidos mientras se desarrollan las tareas de rescate, peritajes y remoción de la unidad siniestrada. Se recomienda evitar la zona y utilizar rutas alternativas.

AHORA: Volcó un micro en Ruta 2 y hay varios pasajeros heridos
