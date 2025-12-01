Tragedia en la ruta: dos muertos tras el choque frontal entre un auto y un camión

Un fuerte choque entre un auto y un camión provocó la muerte de dos personas este sábado en la Ruta Nacional N°3. La tragedia ocurrió a la altura del kilómetro 183, en el partido bonaerense de Las Flores.

Cómo fue el fuerte choque entre un auto y un camión que dejó dos muertes

El accidente se registró alrededor de las 14:00 horas, cuando bomberos y la policía de vialidad recibieron el alerta sobre un impactante siniestro vial. Por razones que se encuentran en investigación, un camión Ford chocó contra un auto Nissan de forma frontal.

La violencia del impacto resultó en la muerte instantánea de uno de los ocupantes del vehículo particular, mientras que su acompañante sufrió heridas graves. A pesar de ser trasladado al hospital, falleció horas más tarde.

Un choque múltiple en Santa Fe deja cinco víctimas fatales

Otro siniestro vial impactante ocurrió en la ruta provincial 90, en el sur de Santa Fe, donde cinco personas perdieron la vida durante la madrugada del viernes. El accidente tuvo lugar cerca del acceso a la localidad de Alcorta, involucrando a dos vehículos que chocaron de frente.

Los automóviles implicados fueron un Ford Focus, conducido por un hombre oriundo de Alcorta, y un Volkswagen Gol, en el que viajaban cuatro mujeres de Máximo Paz. La magnitud del choque resultó en la muerte instantánea del conductor del Focus, quien quedó atrapado en el vehículo. En tanto, tres de las mujeres en el Gol fallecieron al momento del impacto y una cuarta fue rescatada con signos vitales, pero murió poco después en el hospital.

Un tercer vehículo quedó involucrado en el accidente

Una camioneta Ford Ecosport se sumó al accidente al embestir las partes de los autos que quedaron esparcidas sobre la ruta. Afortunadamente, sus ocupantes resultaron ilesos. Las causas del choque aún se están investigando y no se han reportado condiciones climáticas adversas o problemas con la calzada, recientemente repavimentada.

Por la magnitud del siniestro, intervinieron bomberos voluntarios de Alcorta y Máximo Paz, la policía, peritos de tránsito y servicios de salud. El tránsito estuvo interrumpido durante varias horas, afectando la circulación hasta que se completaron labores de rescate y limpieza de la vía.