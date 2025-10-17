Tragedia en la Ruta 3: un muerto y dos heridos tras un violento choque frontal en Monte

Un fatal accidente se registró en la tarde de hoy sobre la Ruta Nacional N°3, a la altura de la localidad de Videla Dorna, en el partido de San Miguel del Monte.

Por causas que aún se investigan, dos vehículos colisionaron de frente: un Honda Civic blanco, que se desplazaba desde Tandil hacia la Ciudad de Buenos Aires, y un Toyota Corolla Cross que circulaba en sentido contrario.

Como consecuencia del fuerte impacto, el conductor del Honda Civic perdió la vida en el acto, mientras que su acompañante y uno de los ocupantes del otro automóvil fueron trasladados de urgencia al Hospital Zenón Videla Dorna de San Miguel del Monte, ambos con politraumatismos múltiples.

Fuentes cercanas a la investigación indicaron que una maniobra de sobrepaso podría haber sido el origen del siniestro, aunque las pericias oficiales intentarán establecer con precisión cómo se produjo el choque.

En el lugar trabajaron bomberos voluntarios, personal del servicio de emergencias médicas y efectivos policiales, quienes coordinaron las tareas de rescate, asistencia y control del tránsito en una zona que permaneció parcialmente cortada durante varias horas.

Foto: FM Actitud