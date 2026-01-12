Tragedia en la Costa Atlántica: una ola gigante dejó un muerto y decenas de heridos en Mar del Plata

Una jornada de pleno verano terminó en tragedia este lunes en la costa bonaerense, cuando una ola gigante irrumpió de forma repentina en distintos balnearios de Mar del Plata y Santa Clara del Mar, provocando la muerte de una persona y al menos 35 heridos, además de escenas de pánico entre cientos de bañistas y turistas.

El episodio ocurrió durante la tarde, cuando el mar se retiró de manera abrupta varios metros, una señal que muchos no advirtieron a tiempo. En cuestión de segundos, el agua regresó con una fuerza inusual, avanzando decenas de metros sobre la arena y arrastrando personas, reposeras, heladeras, sombrillas y pertenencias personales.

Las zonas más afectadas fueron Punta Mogotes, El Torreón del Monje, Camet y sectores de Santa Clara del Mar, donde el impacto fue tan violento que varios bañistas quedaron atrapados sin posibilidad de reaccionar. Guardavidas y personal de emergencia debieron intervenir de inmediato para rescatar a personas que no podían salir del agua, entre ellas niños, adultos mayores y personas con dificultades para nadar.

Según confirmaron fuentes oficiales, un hombre perdió la vida tras ser arrastrado por la ola y golpearse contra las rocas de la costa. Además, se reportaron al menos 35 heridos, la mayoría con traumatismos, cortes y golpes, aunque también hubo casos de mayor gravedad y personas que sufrieron descompensaciones producto del shock y el miedo.

Testigos relataron momentos de auténtico terror. “El mar vino de golpe, no dio tiempo a nada. La gente gritaba, corría, algunos se caían y otros eran tapados por el agua”, contó un bañista que se encontraba en Punta Mogotes. Otros señalaron que la ola “parecía un tsunami” por la rapidez y violencia con la que avanzó sobre la playa.

Tras el incidente, las playas fueron evacuadas de manera preventiva y se desplegó un amplio operativo con ambulancias, Defensa Civil, guardavidas y fuerzas de seguridad. Los heridos fueron trasladados a distintos centros de salud, mientras se restringió el acceso al mar durante varias horas.

Especialistas en oceanografía y meteorología indicaron que el fenómeno podría tratarse de un meteotsunami, un evento poco frecuente que no está relacionado con movimientos sísmicos, sino con cambios bruscos en la presión atmosférica, tormentas intensas o frentes meteorológicos que generan un desplazamiento súbito de grandes masas de agua. A diferencia de los tsunamis clásicos, estos fenómenos son muy difíciles de prever y pueden ocurrir sin alertas previas.

Si bien en la costa argentina se han registrado marejadas fuertes en otras oportunidades, no existen antecedentes recientes de un evento de esta magnitud, lo que generó una fuerte preocupación entre autoridades y especialistas, que ahora analizan protocolos de prevención y alerta temprana.

Mientras avanza la investigación para determinar con precisión las causas del fenómeno, el impacto de lo ocurrido dejó una profunda conmoción entre turistas y residentes, en plena temporada alta, y reavivó el debate sobre los riesgos de fenómenos extremos en la costa bonaerense.