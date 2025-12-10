Tragedia en Chivilcoy: pareja de jubilados murió por intoxicación con veneno para cucarachas

Un trágico suceso conmueve a la ciudad bonaerense de Chivilcoy, donde un matrimonio de adultos mayores perdió la vida a causa de una intoxicación accidental. Las pericias indican que la pareja inhaló un potente veneno para cucarachas que aplicaron en el interior de su vivienda sin la debida ventilación.

Cronología de la tragedia

El incidente se desencadenó este fin de semana en un domicilio de la calle Rosetti al 495. Tras la aplicación del químico, ambos comenzaron a sentir un fuerte malestar respiratorio y generalizado, lo que motivó el llamado al servicio de emergencias.

Según detalló el medio local La Razón de Chivilcoy, el Grupo IE de emergencias médicas asistió a la pareja en el lugar. Inicialmente fueron trasladados al Instituto Médico del Oeste (IMO), pero ante la gravedad del cuadro, se dispuso su derivación urgente al Hospital Municipal Dr. Santiago Fornos.

Irma Ester Sánchez (78): Ingresó al Hospital Municipal ya sin signos vitales el día sábado, confirmándose su fallecimiento pese a los esfuerzos médicos.

Ingresó al Hospital Municipal ya sin signos vitales el día sábado, confirmándose su fallecimiento pese a los esfuerzos médicos. Oscar Quiroga (80): Logró ser estabilizado momentáneamente e internado en la unidad de Cuidados Intensivos con pronóstico reservado. Lamentablemente, su cuadro empeoró y se confirmó su deceso en la noche del lunes.

La investigación: un químico letal en ambiente cerrado

La Unidad Funcional de Instrucción (UFI) Nº 4 del Departamento Judicial de Mercedes, a cargo de la investigación, ha caratulado la causa como “averiguación de causales de muerte”.

La principal hipótesis que maneja la Ayudantía Fiscal Local se basa en el testimonio preliminar de las víctimas, quienes llegaron a manifestar que habían rociado la casa para combatir una plaga de cucarachas. Los expertos sospechan que el producto utilizado podría haber sido de una toxicidad superior a la permitida para uso doméstico, o bien que la concentración de los gases en un ambiente cerrado resultó fatal para las vías respiratorias de los adultos mayores.

⚠️ Alerta de seguridad: Cómo prevenir intoxicaciones en el hogar

Ante este lamentable hecho, especialistas en toxicología y autoridades sanitarias recuerdan la importancia de extremar cuidados al manipular plaguicidas: