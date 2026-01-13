Tragedia en Chascomús: un joven de 19 años habría fallecido electrocutado

Francisco Díaz

Un profundo pesar conmociona a la ciudad de Chascomús tras el fallecimiento de un joven de 19 años, ocurrido durante la madrugada de este martes 13 de enero, en un hecho que, de acuerdo a las primeras informaciones, habría sido de carácter accidental y estaría vinculado a una posible electrocución.

El lamentable episodio fue informado por el periodista local Sergio Peralta. A partir de lo sucedido, tomó intervención la Justicia, quedando la causa a cargo de la fiscal Dra. Daniela Bertoletti Tramuja, titular de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio N° 9, quien dispuso la realización de la autopsia durante la tarde del mismo martes con el objetivo de esclarecer las circunstancias del deceso.

Si bien existen otros datos relacionados con el trágico suceso, los mismos no serán difundidos en resguardo del respeto y la privacidad de la familia, que atraviesa un momento de profundo dolor.

