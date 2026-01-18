Tragedia en Chascomús: Un hombre murió tras voraz incendio de su casa

Un grave incendio se produjo este mediodía en una vivienda ubicada en el barrio San Cayetano, en la ciudad de Chascomús, y dejó como saldo el fallecimiento de un hombre.

Ante el siniestro, fueron convocados los Bomberos Voluntarios de Chascomús, quienes acudieron con alarma y desplazaron las Unidades N° 2 y N° 6, al mando del Comandante General B.V. José Vanzato y del Subcomandante B.V. Leandro Lannes.

Al arribar al lugar, el personal bomberil constató un incendio generalizado que afectaba la totalidad del inmueble, procediendo de inmediato a las tareas de extinción. Una vez controlado el fuego, los bomberos hallaron en el interior de la vivienda el cuerpo sin vida de un hombre.

En el lugar también se encontraban efectivos de la Policía y personal de Defensa Civil. Asimismo, se hizo presente una ambulancia del hospital local, que constató el deceso, dando aviso a la Policía sobre la presencia de un óbito.

Finalizadas las tareas operativas, las dotaciones regresaron al cuartel a las 12:20 horas. Interviene en el hecho la Fiscalía en turno, que deberá determinar las causas del incendio y las circunstancias del fallecimiento.

Foto: Li Informativa