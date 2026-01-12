Trabajo extremo de Bomberos de Lezama, Chascomús y Castelli ante incendios generados por el paso del tren

En la víspera se registró un nuevo y gigantesco incendio de malezas a la vera de las vías del ferrocarril que une la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con Mar del Plata, una situación que se repite de manera recurrente cada verano y que, pese a los reiterados reclamos de bomberos voluntarios y productores rurales, continúa sin una solución concreta.

Según pudo saber INFOZONA, los focos ígneos serían provocados por una locomotora defectuosa que genera incendios a su paso. Se trata de una unidad que posee en su parte inferior un filtro que expulsa una especie de carbón caliente, el cual cae sobre el pastizal seco y origina el fuego en las inmediaciones de las vías férreas.

No todas las locomotoras presentan este inconveniente. El problema estaría focalizado en una unidad en particular que circula durante la temporada estival reforzando el servicio ferroviario hacia Mar del Plata, pero que provoca millonarias pérdidas materiales y pone en riesgo a personas, bienes y recursos naturales.

Este domingo, alrededor de las 13 horas, los Bomberos Voluntarios de Lezama fueron convocados inicialmente por un incendio forestal a la altura del kilómetro 140 de la Autovía 2. De manera simultánea comenzaron a registrarse nuevos focos ígneos desde ese punto y hasta el kilómetro 177 inclusive.

Ante la magnitud del siniestro, los bomberos de Lezama solicitaron apoyo a sus pares de Chascomús, mientras que los Bomberos Voluntarios de Castelli trabajaron en el control del incendio correspondiente al kilómetro 177, por tratarse de su jurisdicción.

El operativo demandó un importante despliegue de recursos: participaron más de 15 unidades bomberiles y más de 50 bomberos y bomberas, quienes trabajaron durante casi seis horas hasta lograr la extinción total de los focos.

Como consecuencia del operativo, una de las autobombas de los Bomberos Voluntarios de Lezama sufrió la rotura de su bomba de extracción de agua, por lo que quedó fuera de servicio hasta su reparación. Además, una unidad de los Bomberos Voluntarios de Chascomús registró daños en sus neumáticos. Todos estos gastos deberán ser afrontados por los propios cuarteles, con el acompañamiento solidario de cada comunidad.

No se trata de un hecho aislado. Desde hace varios veranos se vienen realizando reclamos y gestiones ante las autoridades de Trenes Argentinos, aunque hasta el momento no se han obtenido respuestas ni soluciones efectivas.

Un productor rural con campo lindante a las vías manifestaron a INFOZONA que el año pasado, por incendios provocados por esta misma locomotora, se quemaron más de 1.000 metros de alambrados, incluyendo varillas y postes. “Cada vez que pasa el tren estamos rogando que no se prenda fuego nada”, expresaron, y algunos de ellos evalúan recurrir a la Justicia para impedir la circulación de la locomotora hasta tanto no represente un riesgo.

La situación genera una creciente preocupación entre los distintos cuarteles de bomberos, especialmente por la escasa distancia existente entre las vías del ferrocarril y la Ruta 2. El humo invade rápidamente la cinta asfáltica, lo que constituye un serio peligro para el intenso tránsito vehicular que circula a diario por la autovía, más aún en un contexto de sequía prolongada y altas temperaturas.

Incluso, algunos vecinos de la región comenzaron a plantear la posibilidad de adoptar medidas extremas si el problema persiste sin solución, como impedir el paso del tren mediante la colocación de obstáculos sobre las vías, una alternativa que refleja el nivel de hartazgo existente pero que implicaría graves riesgos.

Desde la empresa ferroviaria estatal se ha señalado en distintas oportunidades la falta de material rodante suficiente, indicando que las locomotoras actualmente en servicio han sido restauradas para garantizar la prestación. No obstante, resulta urgente que se arbitren medidas concretas para reemplazar aquellas unidades que podrían estar provocando estos incendios, por razones de seguridad propia y de terceros, y en solidaridad con el trabajo de los Bomberos Voluntarios de las distintas jurisdicciones.

Si el tren provoca incendios, es evidente que no está funcionando en condiciones adecuadas. La situación requiere una intervención inmediata, así como el involucramiento de las autoridades municipales de cada distrito afectado, a fin de gestionar una solución definitiva a una problemática que ya no admite más dilaciones.