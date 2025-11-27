Tormentas severas y granizo: rige alerta para la Provincia de Buenos Aires

El “veranito” anticipado que se estaba registrando en la provincia de Buenos Aires llegará a su fin este jueves, debido al avance de un frente frío que cambiará de manera abrupta las condiciones del tiempo.

Según los informes del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y distintos centros de monitoreo, la modificación comenzará durante la tarde, con un aumento marcado de la nubosidad, viento rotando al sudeste, mayor inestabilidad y la posibilidad de tormentas fuertes hacia la noche.

Las proyecciones indican que, entre la cena y la medianoche, se desarrollarán fenómenos intensos sobre gran parte del territorio bonaerense, con ráfagas importantes, abundante caída de agua en cortos períodos, actividad eléctrica frecuente y episodios aislados de granizo. Además, se advierte que este viernes podría registrarse la crecida más significativa del Río de la Plata en los últimos meses, con niveles superiores a los 3 metros en algunos puertos de la costa provincial.

Qué se espera para esta noche en la provincia de Buenos Aires

El jueves se inició con cielo despejado y temperaturas elevadas, pero el escenario comenzará a modificarse de forma acelerada durante la tarde. El ingreso del frente frío generará primero tormentas aisladas y, con el correr de las horas, sistemas más organizados e intensos.

Los especialistas detallaron:

Horario estimado de tormentas: entre las 21:00 y la medianoche

Probabilidad de precipitaciones: entre el 40% y el 70%

Fenómenos asociados: ráfagas fuertes, caída intensa de agua, actividad eléctrica y posibilidad de granizo puntual

Temperatura máxima previa: entre 32 y 33°C en distintas zonas de la región

Impacto posible: acumulados rápidos de lluvia y anegamientos temporarios en sectores urbanos

Las autoridades recomiendan mantenerse informados, evitar circular durante los momentos de mayor actividad eléctrica y tener precaución ante posibles anegamientos repentinos.

Distritos en alerta