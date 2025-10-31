Termina octubre con sol y temperaturas en alza en la Provincia de Buenos Aires

Con el cierre de octubre, la provincia de Buenos Aires atraviesa una marcada tendencia de ascenso térmico, lo que anticipa un fin de semana casi veraniego en gran parte del territorio bonaerense.



Según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), las temperaturas oscilarán este viernes entre los 13 y 23 grados, acompañadas por vientos del Noreste, Norte y Noroeste y un cielo parcialmente nublado.

Día Mínima (°C) Máxima (°C) Estado del cielo Viento predominante Viernes 13 23 Parcialmente nublado Noreste / Norte / Noroeste Sábado 16 25 Mayormente nublado Oeste Domingo 14 25 Parcialmente nublado Noroeste / Noreste

Fin de semana: clima ideal para actividades al aire libre

El sábado se perfila como una jornada cálida y estable, con una máxima de 25 grados y mínimas agradables, cercanas a los 16°C. No se esperan lluvias y el ambiente se mantendrá seco y templado, con ese fresco suave de las mañanas primaverales.

El domingo continuará con condiciones muy similares: temperaturas entre 14 y 25 grados, cielo parcialmente nublado y vientos leves del Noroeste que girarán hacia el Noreste hacia la noche.

La sensación térmica tenderá a subir, reforzando la transición hacia un clima típicamente de noviembre.

Primeros días de noviembre: vuelven las lluvias

El martes 4 de noviembre marcaría el regreso de las precipitaciones, con lluvias aisladas durante la tarde/noche y un descenso de la temperatura máxima, que se ubicará entre 15 y 19 grados.

Tendencia próxima semana Temperatura esperada Condición Martes 4 15 / 19 °C Lluvias aisladas por la tarde/noche Miércoles 5 12 / 18 °C Descenso térmico, sin lluvias

El descenso térmico será moderado pero perceptible, sobre todo en las primeras horas del miércoles, cuando la mínima podría tocar los 12 grados.

Octubre se despide, el año entra en su recta final

Con el último día del mes, el calendario marca que restan 60 días para finalizar el 2025, y el clima comienza a alinearse con lo que será el inicio de un noviembre cálido, variable e inestable.

“El aumento progresivo de las temperaturas anticipa un noviembre con características típicamente primaverales, aunque con irrupciones temporarias de aire fresco tras los primeros eventos de lluvia”, señalaron desde el SMN.