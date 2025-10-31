Termina octubre con sol y temperaturas en alza en la Provincia de Buenos Aires

Francisco Díaz
agrada parque

Con el cierre de octubre, la provincia de Buenos Aires atraviesa una marcada tendencia de ascenso térmico, lo que anticipa un fin de semana casi veraniego en gran parte del territorio bonaerense.

Según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), las temperaturas oscilarán este viernes entre los 13 y 23 grados, acompañadas por vientos del Noreste, Norte y Noroeste y un cielo parcialmente nublado.

Caso Fernando Báez Sosa: uno de los rugbiers intentó quitarse la vida y fue aislado en prisión
Mirá también:

Caso Fernando Báez Sosa: uno de los rugbiers intentó quitarse la vida y fue aislado en prisión
DíaMínima (°C)Máxima (°C)Estado del cieloViento predominante
Viernes1323Parcialmente nubladoNoreste / Norte / Noroeste
Sábado1625Mayormente nubladoOeste
Domingo1425Parcialmente nubladoNoroeste / Noreste

Fin de semana: clima ideal para actividades al aire libre

El sábado se perfila como una jornada cálida y estable, con una máxima de 25 grados y mínimas agradables, cercanas a los 16°C. No se esperan lluvias y el ambiente se mantendrá seco y templado, con ese fresco suave de las mañanas primaverales.

El domingo continuará con condiciones muy similares: temperaturas entre 14 y 25 grados, cielo parcialmente nublado y vientos leves del Noroeste que girarán hacia el Noreste hacia la noche.

La sensación térmica tenderá a subir, reforzando la transición hacia un clima típicamente de noviembre.

Primeros días de noviembre: vuelven las lluvias

El martes 4 de noviembre marcaría el regreso de las precipitaciones, con lluvias aisladas durante la tarde/noche y un descenso de la temperatura máxima, que se ubicará entre 15 y 19 grados.

Tendencia próxima semanaTemperatura esperadaCondición
Martes 415 / 19 °CLluvias aisladas por la tarde/noche
Miércoles 512 / 18 °CDescenso térmico, sin lluvias

El descenso térmico será moderado pero perceptible, sobre todo en las primeras horas del miércoles, cuando la mínima podría tocar los 12 grados.

Octubre se despide, el año entra en su recta final

Con el último día del mes, el calendario marca que restan 60 días para finalizar el 2025, y el clima comienza a alinearse con lo que será el inicio de un noviembre cálido, variable e inestable.

“El aumento progresivo de las temperaturas anticipa un noviembre con características típicamente primaverales, aunque con irrupciones temporarias de aire fresco tras los primeros eventos de lluvia”, señalaron desde el SMN.

Cuenta DNI: ¿Qué pasará con el descuento en carnicerías en noviembre?
Mirá también:

Cuenta DNI: ¿Qué pasará con el descuento en carnicerías en noviembre?
ETIQUETAS
Compartir este artículo
cuestionario escolar
Polémica en General Belgrano: se viralizó un trabajo escolar con preguntas contra el Gobierno
General Belgrano
ticket canasta
¿Vuelve el Ticket Canasta? Qué plantea la nueva reforma laboral y por qué genera debate
Sociedad
ciudad de Tandil
¡Tandil va por la revancha! Se viene la fiesta del salame y la picada que busca un nuevo récord mundial
Provincia
camion incendiado2
General Belgrano: Impactante incendio de un camión en la Ruta 29
General Belgrano
ESTAFA
Alerta por estafa: Advierten sobre correos falsos por supuestas multas electorales
Nacionales
Cometa interestelar
Alerta NASA: el misterio del cometa interestelar que podría cambiarlo todo
Sociedad
Inhabilitan de por vida a mujer que arrastró a un joven sobre el capot de su auto en La Plata
Inhabilitan de por vida a mujer que arrastró a un joven sobre el capot de su auto en La Plata
Provincia

Más leídas