Temporada de pesca marzo 2026: los mejores destinos para tirar la caña en Provincia de Buenos Aires

Con la llegada de marzo, el calendario del pescador deportivo en la Provincia de Buenos Aires entra en una etapa de transición fascinante. Mientras las especies de verano como la tararira y la lisa queman sus últimos cartuchos, el pejerrey comienza a despertarse con los primeros refrescos, consolidándose como el gran protagonista de las lagunas bonaerenses.

Este mes es ideal para quienes buscan variedad, ya que las condiciones climáticas permiten encontrar activos tanto a los “combativos” de aguas cálidas como a las primeras “flechas de plata” de calidad. A continuación, repasamos el estado del pique actualizado, los destinos que están rindiendo y los nuevos costos para disfrutar de esta pasión.

Estado del pique: dónde están los mejores ejemplares hoy

El panorama hídrico de marzo 2026 muestra una notable recuperación en varios espejos de agua que habían sufrido la sequía en temporadas anteriores. Laguna de Lobos y San Miguel del Monte se presentan como las opciones más sólidas para quienes no quieren alejarse demasiado de la Capital Federal. En estos ámbitos, el pique de carpas de gran porte y algunas tarariras en las zonas de juncos sigue firme.

Para los que buscan el pejerrey de calidad, la mirada debe dirigirse hacia el centro y sudeste provincial. La Salada de Madariaga continúa liderando el ranking de capturas con ejemplares que, en muchos casos, superan los 40 centímetros, especialmente pescando embarcado y buscando los claros entre la vegetación. Por su parte, la Laguna Hinojo Chico ha sorprendido este inicio de mes con una excelente respuesta de costa, ideal para la familia.

Destino Especie destacada Modalidad recomendada Salada de Madariaga Pejerrey “Lomo Negro” Embarcado (Flote) Río de la Plata (Berisso) Bogas y Doradillos Fondo y Malecones Laguna de Lobos Carpas y Tarariras Costa / Kayak Sauce Grande Pejerrey de medida Búsqueda activa

Licencia de pesca 2026: nuevos valores y requisitos

Es fundamental recordar que para realizar cualquier actividad de pesca deportiva en la provincia es obligatorio contar con la licencia habilitante. Este año, el Ministerio de Desarrollo Agrario aplicó una actualización en los montos que los pescadores deben tener en cuenta antes de salir a la ruta.

La licencia anual para no federados tiene un costo aproximado de $5.005, reflejando el último ajuste del periodo. Es importante destacar que los jubilados y menores de 14 años pueden obtener su permiso sin costo, aunque igualmente deben tramitarlo a través de la web oficial de la provincia. Pescar sin licencia puede derivar en multas severas y el decomiso de los equipos.

Licencia Anual No Federado: $5.005 aproximadamente.

$5.005 aproximadamente. Licencia por Jornada: Opción disponible para turistas o salidas ocasionales.

Opción disponible para turistas o salidas ocasionales. Jubilados: Trámite gratuito presentando acreditación.

Trámite gratuito presentando acreditación. Veda de Pejerrey: Recordar que aunque marzo es libre, se deben respetar los cupos diarios (generalmente 25 piezas por pescador).

La Cuenca del Salado y el corredor costero

El Río Salado, en sus pesqueros tradicionales como El Destino o La Cascada, atraviesa un marzo con caudales estables, lo que favorece la pesca de variada de piel (bagres, patíes) y algunos doradillos que aún permanecen activos. En las zonas de canales, como el Canal 9 o el Canal 15, la lisa sigue siendo el gran desafío para los expertos, requiriendo equipos sutiles y mucha paciencia.

En la Costa Atlántica, el panorama es alentador. Mar del Plata y Santa Clara del Mar reportan buenas capturas de corvinas rubias y pescadillas. Para los amantes del pejerrey de mar, las escolleras ya empiezan a entregar los primeros ejemplares de escardones, que se arriman a la costa con las mareas altas y vientos del sector sur.

Si tenés pensado viajar este fin de semana, te recomendamos consultar el estado del tiempo local, ya que los vientos moderados son claves para que el agua de las lagunas se oxigene y el pejerrey suba a comer a la superficie. Podés tramitar tu permiso de manera digital en el sitio oficial del Ministerio de Desarrollo Agrario de Buenos Aires.