Temperaturas ideales en el Día de Reyes: ¿Cuándo vuelven las lluvias?

Este martes comenzó con una mañana templada y buen tiempo en gran parte de la provincia de Buenos Aires. Con el correr de las horas, especialmente hacia el mediodía y la tarde, el ambiente se vuelve más cálido, con predominio del sol durante gran parte de la jornada.

No se esperan cambios significativos en las condiciones meteorológicas ni fenómenos que compliquen el desarrollo del día. El viento sopla del sector norte, acompañando el ascenso de la temperatura y consolidando condiciones típicas del verano en el territorio bonaerense.

Condiciones meteorológicas previstas para este martes

Temperatura mínima: 22 °C

22 °C Temperatura máxima: cercana a los 30 °C

cercana a los 30 °C Cielo: despejado a algo nublado, con intervalos de nubes y claros por la tarde

despejado a algo nublado, con intervalos de nubes y claros por la tarde Viento: moderado del sector norte

moderado del sector norte Precipitaciones: no se esperan lluvias

Durante la tarde, las temperaturas alcanzarán su punto más alto entre las primeras horas de la siesta y el final de la misma. Hacia la noche, el ambiente se tornará más templado, con cielo parcialmente nublado y sin cambios bruscos.

La jornada finalizará con condiciones estables y temperaturas agradables, sin alertas ni advertencias meteorológicas vigentes para la provincia.

Pronóstico extendido

Para el miércoles, se prevé un aumento de la inestabilidad, con chaparrones durante la madrugada y tormentas aisladas a lo largo del día. Las temperaturas oscilarán entre los 19 y 28 grados, con viento del norte que rotará al sur hacia la tarde y ráfagas que podrían alcanzar los 60 km/h.

El jueves se presentará mayormente nublado, con temperaturas que se moverán entre los 16 y 25 grados. El viento soplará del sector este, con ráfagas de intensidad moderada.