Temperaturas elevadas y jornadas agobiantes en la primera semana de febrero

El segundo mes del año arrancó con condiciones plenamente estivales en la provincia de Buenos Aires. De acuerdo al Servicio Meteorológico Nacional (SMN), este martes 3 se presenta con cielo parcialmente nublado durante la mañana, pasando a mayormente nublado por la tarde y la noche, con temperaturas que oscilarán entre los 23 y 34 grados, manteniendo un ambiente caluroso y húmedo.

En ese marco de inestabilidad atmosférica, durante la tarde de ayer se registró un intenso frente de tormentas en la ciudad de Mar del Plata, acompañado por la caída de granizo de variado tamaño, que provocó cuantiosos daños en vehículos y propiedades particulares. A pesar de la violencia del fenómeno, no se reportaron personas heridas, según confirmaron fuentes oficiales.

Pronóstico extendido

Para el miércoles 4, el SMN anticipa una jornada estable en toda la provincia. Se espera cielo parcialmente nublado en la madrugada y la mañana, y mayormente nublado hacia la tarde y la noche, con mínimas de 24 grados y máximas que rondarán los 32, sin cambios significativos en la sensación térmica.

El jueves 5 podría marcar un quiebre en las condiciones del tiempo. El organismo nacional prevé probabilidades de chaparrones a lo largo de toda la jornada, acompañados por temperaturas elevadas, con una mínima de 25 grados y una máxima cercana a los 33.

Hacia el cierre de la semana, los modelos meteorológicos indican un mejoramiento de las condiciones, junto con un alivio térmico. El ingreso de un frente frío provocaría un descenso marcado de las temperaturas, dando paso a jornadas más templadas.

En ese contexto, el viernes 6 se presentaría con buen tiempo, cielo mayormente nublado en la madrugada y la mañana, pasando a parcialmente nublado durante la tarde y la noche, con valores térmicos más moderados, estimados en 21 grados de mínima y 28 de máxima.

El SMN recomienda mantenerse informado ante eventuales actualizaciones del pronóstico, especialmente por la posibilidad de precipitaciones y cambios bruscos de temperatura.

