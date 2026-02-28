Suspensión del inicio de clases: Qué escuelas bonaerenses no abren este lunes y cómo sigue el martes

El comienzo del ciclo lectivo 2026 en la República Argentina vuelve a estar marcado por la tensión gremial y la incertidumbre en millones de hogares. La Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA) ratificó un paro nacional de 24 horas para este lunes 2 de marzo, medida que paralizará el regreso a las aulas en gran parte del país. Para las familias de la Provincia de Buenos Aires, el escenario es particularmente complejo debido a la adhesión total de los sindicatos locales, lo que obliga a reorganizar la rutina de cara al inicio de la semana.

El conflicto no solo responde a la paritaria provincial, sino que arrastra un fuerte enfrentamiento con el Gobierno Nacional por el financiamiento del sistema educativo. Ante esta situación, resulta fundamental que los padres y tutores conozcan en detalle qué instituciones cerrarán sus puertas el lunes, qué sucederá con los colegios de gestión privada y cuál es la proyección para retomar la normalidad a partir del martes 3 de marzo.

El escenario en la Provincia de Buenos Aires tras el rechazo salarial

El territorio bonaerense concentra el sistema educativo más grande del país, con más de 550 mil docentes y 5,2 millones de alumnos. El Frente de Unidad Docente Bonaerense (FUDB), conformado por SUTEBA, FEB, UDOCBA, SADOP y AMET, confirmó su adhesión unánime a la huelga del 2 de marzo tras rechazar la última oferta del gobierno de Axel Kicillof. La gestión provincial había puesto sobre la mesa un incremento salarial del 3% para el mes de febrero, una cifra que los representantes sindicales consideraron insuficiente frente a la pérdida de poder adquisitivo de los últimos meses.

De acuerdo con los datos oficiales manejados en las negociaciones, el sueldo inicial para un maestro de grado con jornada simple alcanza actualmente los 760.000 pesos mensuales, mientras que aquellos con jornada completa o dos cargos llegan a 1,5 millones de pesos. La negativa gremial a este esquema salarial determinó que las escuelas públicas de los 135 municipios bonaerenses no dicten clases este lunes, postergando el acto inaugural del año lectivo.

Diferencias entre escuelas públicas y colegios privados frente a la huelga

Una de las mayores dudas de las familias bonaerenses radica en cómo afectará el paro a las instituciones de gestión privada. Si bien el sistema público sentirá el acatamiento total de la medida de fuerza, el panorama en los colegios privados presenta matices que dependen de la representación sindical y el nivel de subvención estatal.

El Sindicato Argentino de Docentes Privados (SADOP) anunció formalmente su plegamiento al paro nacional, por lo que una importante porción de las escuelas privadas, especialmente aquellas con alta subvención del Estado, tampoco tendrán actividad el lunes. No obstante, en los colegios de cuotas más elevadas y menor dependencia estatal, el presentismo docente suele ser mayor, por lo que algunas instituciones han notificado a las familias que garantizarán guardias mínimas o el dictado normal de materias.

A continuación, se detalla el cronograma proyectado para el inicio de la semana según el tipo de institución y jurisdicción:

Jurisdicción y sector Lunes 2 de marzo Martes 3 de marzo PBA – Escuelas públicas Sin clases (Adhesión total de SUTEBA, FEB, UDOCBA) Apertura normal e inicio formal del ciclo lectivo PBA – Colegios privados (con subvención) Actividad reducida o nula (Adhesión de SADOP) Actividad normal PBA – Colegios privados (sin subvención) Dictado de clases parcial o normal según la institución Actividad normal CABA – Todos los niveles Clases normales (Bajo acatamiento sindical histórico) Actividad normal

Los reclamos centrales que frenaron el regreso a las aulas

Más allá de las discusiones paritarias dentro de la Provincia de Buenos Aires, el motor principal del cese de actividades es el conflicto estructural con la administración de Javier Milei. Los gremios exigen la restitución inmediata del Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID), una partida presupuestaria que fue eliminada por el Ejecutivo Nacional y que representaba un porcentaje directo en el bolsillo de todos los maestros del país.

Además de la recuperación de estos fondos, las entidades sindicales estructuraron un pliego de demandas que incluyen los siguientes puntos urgentes:

Convocatoria a la Paritaria Nacional Docente: Exigen que el Estado Nacional fije un piso salarial de referencia para todas las provincias, mecanismo que se encuentra paralizado.

Exigen que el Estado Nacional fije un piso salarial de referencia para todas las provincias, mecanismo que se encuentra paralizado. Rechazo a reformas legislativas: Fuerte oposición a los proyectos de Modernización Laboral y a la Ley de Libertad Educativa impulsados por el oficialismo en el Congreso.

Fuerte oposición a los proyectos de Modernización Laboral y a la Ley de Libertad Educativa impulsados por el oficialismo en el Congreso. Aumento del presupuesto educativo: Denuncian que la educación pública atraviesa el mayor recorte de financiamiento en décadas, afectando el mantenimiento de infraestructura y los recursos pedagógicos.

Denuncian que la educación pública atraviesa el mayor recorte de financiamiento en décadas, afectando el mantenimiento de infraestructura y los recursos pedagógicos. Defensa del sistema jubilatorio: Protección de los regímenes previsionales específicos del sector frente a posibles modificaciones estructurales.

Convocatoria de última hora y la reanudación del ciclo escolar

Ante la contundencia del anuncio gremial que paraliza el arranque escolar en unas 15 provincias, el Ministerio de Capital Humano de la Nación emitió un llamado de urgencia para intentar encauzar el diálogo. El Gobierno Nacional convocó a los representantes de los gremios docentes a una reunión para este mismo lunes 2 de marzo a las 12:00 horas, con el objetivo de destrabar el conflicto salarial a nivel federal.

A pesar de esta citación de último momento, las conducciones sindicales ratificaron que la huelga de 24 horas del día lunes se mantiene inamovible, ya que la convocatoria llegó una vez que la medida de fuerza estaba formalmente votada en los congresos de las entidades. La reunión del mediodía será determinante, sin embargo, para el futuro inmediato del calendario escolar.

Si no se dictan nuevas medidas de fuerza tras el encuentro con las autoridades nacionales, todos los alumnos de la Provincia de Buenos Aires que perdieron su primer día deberán presentarse en sus respectivas escuelas el martes 3 de marzo para comenzar, finalmente, el año lectivo 2026. Las familias bonaerenses deberán mantenerse atentas a los comunicados oficiales de las escuelas durante la tarde del lunes para confirmar los horarios de ingreso del día martes y verificar si las negociaciones logran evitar paros escalonados en las próximas semanas.