Superclásico HOY: Dónde y Cómo Ver Boca vs. River EN VIVO

El Superclásico argentino está aquí. Si querés saber cómo y dónde ver Boca vs. River hoy, domingo 9 de noviembre de 2025, necesitás la información más rápida y precisa sobre horarios, canales y streaming. Preparate, porque el duelo en La Bombonera paralizará al país. Acá tenés la guía definitiva y actualizada con todas las alternativas legales para seguir el partido desde Argentina y el mundo.

⏱️ Horario Confirmado del Superclásico

No pierdás tiempo buscando: el inicio del duelo más importante del fútbol argentino ya tiene hora confirmada para hoy, domingo 9 de noviembre de 2025, correspondiente a la Fecha 15 del Torneo Clausura 2025.

Dato Crucial Confirmación Partido Boca Juniors vs. River Plate Competición Liga Profesional 2025 – Fecha 15 HORA DE INICIO (ARG) 16:30 hs (Cuatro y media de la tarde) Estadio Alberto J. Armando (La Bombonera) Árbitro Nicolás Ramírez

📺 Canales para Ver Boca vs. River EN VIVO (TV Paga)

En Argentina, el Superclásico se juega en las señales codificadas del Pack Fútbol. Para sintonizarlo por TV por cable o satélite, asegurate de tener activa una de estas dos señales:

ESPN Premium: Suele llevar la transmisión principal con un equipo de relatores de renombre. TNT Sports: La otra opción oficial, con su propio equipo de transmisión.

A saber: Si sos cliente de DirecTV o Flow, verificá qué canal tiene la señal que preferís antes de las 16:30 hs.

🌐 Streaming Online: Cómo Ver el Superclásico por Internet

La opción más buscada hoy es el streaming legal. Si querés seguir el partido desde el celular o la PC, usá las plataformas oficiales asociadas a tu abono de TV paga:

Flow App / Web: Si tenés contratado el Pack Fútbol, usá tus credenciales para acceder al live de ESPN Premium o TNT Sports dentro de la aplicación.

Si tenés contratado el Pack Fútbol, usá tus credenciales para acceder al live de o dentro de la aplicación. D GO (DirecTV Go): Ingresá con tu usuario de DirecTV para acceder a las señales deportivas premium en directo.

Ingresá con tu usuario de DirecTV para acceder a las señales deportivas premium en directo. Telecentro Play: Permite a sus clientes ver el contenido contratado vía streaming.

Consejo PRO: Como el partido es de altísima demanda, conectate a las plataformas de streaming al menos 30 minutos antes (16:00 hs) para evitar saturaciones y empezar a ver la previa.

🌎 Horarios Internacionales del Superclásico (09/11/2025)

Si te encontrás fuera de Argentina y querés ver el Boca vs. River, acá tenés la tabla comparativa de horarios:

Región Horario de Inicio Chile, Uruguay, Paraguay 16:30 hs Bolivia, Venezuela, EE. UU. (ET) 15:30 hs Perú, Colombia, Ecuador 14:30 hs México (CDMX) 13:30 hs España 20:30 hs

🔍 ¿Verlo GRATIS? La Realidad del Superclásico

En el contexto actual del fútbol argentino, no hay alternativas gratuitas y legales confirmadas para ver el Superclásico a través de canales de aire (como TV Pública).

Alternativas por VPN: Usar una VPN para acceder a streams internacionales gratuitos (que suelen ser de baja calidad o ilegales) no es recomendable para un evento tan masivo. La estabilidad y calidad de imagen se ven comprometidas y corrés riesgo de cortes. Tu mejor opción es usar las plataformas oficiales (Flow, D GO) si ya tenés contratado el Pack Fútbol.

🎙️ La Previa: Empezá a Vivirlo antes de las 16:30 hs

Las señales ESPN Premium y TNT Sports inician sus programas especiales de previa desde las 14:00 hs (ARG). Vas a encontrar los análisis tácticos, los últimos movimientos en los vestuarios y la atmósfera que se vive en La Bombonera. ¡No te pierdas el análisis detallado de las formaciones de Claudio Úbeda y Marcelo Gallardo antes del pitido inicial!