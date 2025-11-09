Superclásico HOY: Dónde y Cómo Ver Boca vs. River EN VIVO

Alejandra Martínez
futbol pelota libre tv

El Superclásico argentino está aquí. Si querés saber cómo y dónde ver Boca vs. River hoy, domingo 9 de noviembre de 2025, necesitás la información más rápida y precisa sobre horarios, canales y streaming. Preparate, porque el duelo en La Bombonera paralizará al país. Acá tenés la guía definitiva y actualizada con todas las alternativas legales para seguir el partido desde Argentina y el mundo.

⏱️ Horario Confirmado del Superclásico

No pierdás tiempo buscando: el inicio del duelo más importante del fútbol argentino ya tiene hora confirmada para hoy, domingo 9 de noviembre de 2025, correspondiente a la Fecha 15 del Torneo Clausura 2025.

¿Cómo y dónde ver la F1 en vivo? Alternativas gratuitas y pagas
Mirá también:

¿Cómo y dónde ver la F1 en vivo? Alternativas gratuitas y pagas
Dato CrucialConfirmación
PartidoBoca Juniors vs. River Plate
CompeticiónLiga Profesional 2025 – Fecha 15
HORA DE INICIO (ARG)16:30 hs (Cuatro y media de la tarde)
EstadioAlberto J. Armando (La Bombonera)
ÁrbitroNicolás Ramírez

📺 Canales para Ver Boca vs. River EN VIVO (TV Paga)

En Argentina, el Superclásico se juega en las señales codificadas del Pack Fútbol. Para sintonizarlo por TV por cable o satélite, asegurate de tener activa una de estas dos señales:

  1. ESPN Premium: Suele llevar la transmisión principal con un equipo de relatores de renombre.
  2. TNT Sports: La otra opción oficial, con su propio equipo de transmisión.

A saber: Si sos cliente de DirecTV o Flow, verificá qué canal tiene la señal que preferís antes de las 16:30 hs.

🌐 Streaming Online: Cómo Ver el Superclásico por Internet

La opción más buscada hoy es el streaming legal. Si querés seguir el partido desde el celular o la PC, usá las plataformas oficiales asociadas a tu abono de TV paga:

  • Flow App / Web: Si tenés contratado el Pack Fútbol, usá tus credenciales para acceder al live de ESPN Premium o TNT Sports dentro de la aplicación.
  • D GO (DirecTV Go): Ingresá con tu usuario de DirecTV para acceder a las señales deportivas premium en directo.
  • Telecentro Play: Permite a sus clientes ver el contenido contratado vía streaming.

Consejo PRO: Como el partido es de altísima demanda, conectate a las plataformas de streaming al menos 30 minutos antes (16:00 hs) para evitar saturaciones y empezar a ver la previa.

🌎 Horarios Internacionales del Superclásico (09/11/2025)

Si te encontrás fuera de Argentina y querés ver el Boca vs. River, acá tenés la tabla comparativa de horarios:

RegiónHorario de Inicio
Chile, Uruguay, Paraguay16:30 hs
Bolivia, Venezuela, EE. UU. (ET)15:30 hs
Perú, Colombia, Ecuador14:30 hs
México (CDMX)13:30 hs
España20:30 hs

🔍 ¿Verlo GRATIS? La Realidad del Superclásico

En el contexto actual del fútbol argentino, no hay alternativas gratuitas y legales confirmadas para ver el Superclásico a través de canales de aire (como TV Pública).

  • Alternativas por VPN: Usar una VPN para acceder a streams internacionales gratuitos (que suelen ser de baja calidad o ilegales) no es recomendable para un evento tan masivo. La estabilidad y calidad de imagen se ven comprometidas y corrés riesgo de cortes. Tu mejor opción es usar las plataformas oficiales (Flow, D GO) si ya tenés contratado el Pack Fútbol.

🎙️ La Previa: Empezá a Vivirlo antes de las 16:30 hs

Las señales ESPN Premium y TNT Sports inician sus programas especiales de previa desde las 14:00 hs (ARG). Vas a encontrar los análisis tácticos, los últimos movimientos en los vestuarios y la atmósfera que se vive en La Bombonera. ¡No te pierdas el análisis detallado de las formaciones de Claudio Úbeda y Marcelo Gallardo antes del pitido inicial!

ARCA realizará subasta online de bicicletas y tecnología con precios desde .000
Mirá también:

ARCA realizará subasta online de bicicletas y tecnología con precios desde $50.000
ETIQUETAS
Compartir este artículo
motociclista muerto azul
Tragedia en Azul: un motociclista murió tras ser embestido por un camión ¿Fue intencional?
Provincia
Dia agradable soleado primaveral clima
Domingo primaveral en la provincia de Buenos Aires antes del regreso de las lluvias
Provincia
ARCA realizará subasta online de bicicletas y tecnología con precios desde $50.000
ARCA realizará subasta online de bicicletas y tecnología con precios desde $50.000
Sociedad
Diseño sin título 20251109 081146 0000
Una discusión de tránsito terminó en tragedia en Azul: murió un motociclista y detuvieron al camionero
Provincia
aumento estatales bonaerenses provincia de buenos aires
Gremios estatales preparan reclamos para las paritarias con Kicillof en la mira
Provincia
Fecha cyber monday argentina 2024 descuentos
El CyberMonday 2025 rompió récords: más de 12 millones de productos vendidos
Nacionales
Mar del Tuyú da inicio a la 31º Fiesta de la Náutica y el Mar con entrada libre y gratuita
Mar del Tuyú da inicio a la 31º Fiesta de la Náutica y el Mar con entrada libre y gratuita
La Costa

Más leídas