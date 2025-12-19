¿Cómo quedaron los sueldos de los caseros hasta enero de 2026? Todo lo que tenés que saber

Ignacio Hernández
salario caseros

Los caseros en el país han recibido nuevos sueldos básicos homologados para el período que comprende entre noviembre de 2025 y enero de 2026. Esta actualización salarial forma parte del último acuerdo paritario del servicio doméstico, que estableció incrementos escalonados y una suma no remunerativa.

Por su parte, dentro del régimen especial de trabajo en casas particulares, los caseros se encuentran en la tercera categoría de la escala salarial del sector. Se incluye a este grupo el personal que reside en el lugar de trabajo y se encarga del cuidado, mantenimiento general, vigilancia y atención permanente del inmueble.

El Gobierno subastará en 2026 parte del predio del Parque de la Costa en Tigre ¿Por qué?
Mirá también:

El Gobierno subastará en 2026 parte del predio del Parque de la Costa en Tigre ¿Por qué?

La formalización de la homologación del acuerdo salarial fue respaldada por la Resolución 3/2025 de la Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares (Cntcp). Además, las planillas con los sueldos básicos han sido publicadas en el sitio de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA).

Sueldos básicos para caseros

Los salarios mínimos homologados para los caseros son los siguientes:

  • Noviembre de 2025: $3.340,11 por hora y $422.316,42 por mes.
  • Diciembre de 2025: $3.383,53 por hora y $427.806,54 mensuales.
  • Enero de 2026: $3.494,25 por hora y $441.806,54 por mes.

Estos montos corresponden a los mínimos legales obligatorios. Sin embargo, empleadores y trabajadores pueden acordar remuneraciones superiores, nunca inferiores a los valores establecidos oficialmente.

Ver también: Aumento Empleadas Domésticas en Diciembre 2025: Cuánto se cobra por hora y por mes

Bono para caseros y su incorporación al salario

El acuerdo también incluye el pago de una suma no remunerativa durante noviembre y diciembre de 2025, que varía según la carga horaria semanal:

  • $14.000 para quienes trabajan 16 horas o más.
  • $9.000 para jornadas de entre 12 y menos de 16 horas.
  • $6.000 para quienes laboran menos de 12 horas semanales.

Este bono no se contabiliza para el cálculo del aguinaldo de diciembre. Según lo establecido por la Resolución 3/2025, esta suma se incorporará al salario básico a partir de enero de 2026, adquiriendo carácter remunerativo. Por ello, en enero los sueldos de los caseros reflejarán un incremento superior en comparación a los meses anteriores.

Adicionales obligatorios para caseros

Aparte del sueldo básico, los caseros tienen derecho a recibir un adicional por antigüedad equivalente al 1% por cada año trabajado desde septiembre de 2020. Este concepto debe ser claramente detallado en el recibo de sueldo.

Asimismo, corresponde un plus por zona desfavorable del 30% para aquellos que laboren en La Pampa, Río Negro, Chubut, Neuquén, Santa Cruz, Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, así como en el partido de Patagones, provincia de Buenos Aires.

Reforma previsional en debate: la propuesta de CIPPEC que plantea cambios en jubilaciones, pensiones y edad de retiro en Argentina
Mirá también:

Reforma previsional en debate: la propuesta de CIPPEC que plantea cambios en jubilaciones, pensiones y edad de retiro en Argentina
ETIQUETAS
Compartir este artículo
Clima pronostico navidad provincia
¿Mesa adentro o afuera? El primer pronóstico detallado para la Nochebuena y el alerta del SMN
Provincia
Banco provincia horario
Horarios de bancos en Navidad y Año Nuevo 2025: ¿hay atención el 24 y 31 de diciembre?
Provincia
Feria Judicial verano 2026
Feria Judicial Verano 2026: Fechas oficiales, autoridades y trámites urgentes habilitados
Provincia
Inocencia fiscal argentina
Inocencia Fiscal: Qué es el nuevo proyecto que limita a ARCA y cambia las reglas del juego en 2026
Sociedad
Banco provincia navidad compras
¡Atención! Banco Provincia lanzó la “fase final” de descuentos para Navidad: 18 cuotas, 35% off y fechas clave
Provincia
anses aportesjpeg.jpeg
Cambios en la AUH y AUE de ANSES: Todo lo que tenés que saber para cobrar más
Anses
auh cobro aumento anses asignaciones
¿Cómo será el aumento de Anses en enero 2026 para jubilados, AUH y SUAF?
Anses

Más leídas