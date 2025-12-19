¿Cómo quedaron los sueldos de los caseros hasta enero de 2026? Todo lo que tenés que saber

Los caseros en el país han recibido nuevos sueldos básicos homologados para el período que comprende entre noviembre de 2025 y enero de 2026. Esta actualización salarial forma parte del último acuerdo paritario del servicio doméstico, que estableció incrementos escalonados y una suma no remunerativa.

Por su parte, dentro del régimen especial de trabajo en casas particulares, los caseros se encuentran en la tercera categoría de la escala salarial del sector. Se incluye a este grupo el personal que reside en el lugar de trabajo y se encarga del cuidado, mantenimiento general, vigilancia y atención permanente del inmueble.

La formalización de la homologación del acuerdo salarial fue respaldada por la Resolución 3/2025 de la Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares (Cntcp). Además, las planillas con los sueldos básicos han sido publicadas en el sitio de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA).

Sueldos básicos para caseros

Los salarios mínimos homologados para los caseros son los siguientes:

Noviembre de 2025: $3.340,11 por hora y $422.316,42 por mes.

Diciembre de 2025: $3.383,53 por hora y $427.806,54 mensuales.

Enero de 2026: $3.494,25 por hora y $441.806,54 por mes.

Estos montos corresponden a los mínimos legales obligatorios. Sin embargo, empleadores y trabajadores pueden acordar remuneraciones superiores, nunca inferiores a los valores establecidos oficialmente.

Bono para caseros y su incorporación al salario

El acuerdo también incluye el pago de una suma no remunerativa durante noviembre y diciembre de 2025, que varía según la carga horaria semanal:

$14.000 para quienes trabajan 16 horas o más.

$9.000 para jornadas de entre 12 y menos de 16 horas.

$6.000 para quienes laboran menos de 12 horas semanales.

Este bono no se contabiliza para el cálculo del aguinaldo de diciembre. Según lo establecido por la Resolución 3/2025, esta suma se incorporará al salario básico a partir de enero de 2026, adquiriendo carácter remunerativo. Por ello, en enero los sueldos de los caseros reflejarán un incremento superior en comparación a los meses anteriores.

Adicionales obligatorios para caseros

Aparte del sueldo básico, los caseros tienen derecho a recibir un adicional por antigüedad equivalente al 1% por cada año trabajado desde septiembre de 2020. Este concepto debe ser claramente detallado en el recibo de sueldo.

Asimismo, corresponde un plus por zona desfavorable del 30% para aquellos que laboren en La Pampa, Río Negro, Chubut, Neuquén, Santa Cruz, Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, así como en el partido de Patagones, provincia de Buenos Aires.