Sueldo empleado de comercio septiembre 2025: cuánto cobrás según tu categoría y cómo calcular presentismo y antigüedad

Septiembre llega con una nueva actualización prevista en la paritaria de Comercio y miles de trabajadores buscan saber cuánto les corresponde cobrar según su categoría del CCT 130/75, qué pasa con la suma fija mensual y cómo impactan presentismo y antigüedad en el recibo. Acá tenés un resumen claro, al día, pensado para que puedas estimar tu sueldo sin perderte en tecnicismos.

Qué cambió en septiembre 2025 para los empleados de comercio

Aumento del 1% sobre las escalas vigentes.

sobre las escalas vigentes. Suma fija no remunerativa de $40.000 para septiembre (se paga todos los meses hasta diciembre).

para septiembre (se paga todos los meses hasta diciembre). En enero 2026 , el último tramo de $40.000 pasa a los básicos en su valor nominal.

, el último tramo de pasa a los básicos en su valor nominal. La paritaria fue firmada el 26 de junio y homologada el 6 de agosto; rige de julio 2025 a abril 2026.

Importante: las sumas no remunerativas del acuerdo se toman en cuenta para calcular presentismo (Art. 40) y antigüedad (Art. 24), además de impactar en SAC, vacaciones, horas extra e indemnizaciones según lo dispuesto.

Escala septiembre 2025 (jornada completa)

Totales brutos de bolsillo por categoría para septiembre 2025 (básico + $40.000 no remunerativos). Si tenés antigüedad y presentismo, se sumarán a estos importes.

Maestranza

A: $1.065.914

B: $1.068.884

C: $1.079.290

Administrativos

A: $1.077.062

B: $1.081.525

C: $1.085.982

D: $1.099.363

E: $1.110.510

F: $1.126.863

Cajeros

A: $1.080.777

B: $1.085.982

C: $1.092.672

Auxiliares

A: $1.080.777

B: $1.088.210

C: $1.112.740

Auxiliares especializados

A: $1.089.700

B: $1.103.078

Vendedores

A: $1.080.777

B: $1.103.080

C: $1.110.510

D: $1.126.863

Los importes anteriores reflejan jornada completa (8 horas diarias o 48 semanales). En jornada parcial se paga proporcional.

Cómo calcular presentismo y antigüedad en septiembre

Antigüedad: 1% por cada año trabajado . Desde esta paritaria, se aplica sobre las cifras remunerativas y no remunerativas (es decir, también sobre la suma fija ).

. Desde esta paritaria, se (es decir, también sobre la ). Presentismo (Art. 40 CCT 130/75): equivalente a 8,33% (1/12) de la remuneración conformada (básico + antigüedad + sumas no remunerativas), siempre que no tengas más de una inasistencia injustificada en el mes.

Ejemplo rápido (Administrativo B, 5 años de antigüedad)

Base sept-25 (básico + suma fija): $1.081.525

$1.081.525 Antigüedad (5%): se calcula sobre básico + suma fija → suma 5% a lo anterior.

se calcula sobre básico + suma fija → suma a lo anterior. Presentismo (8,33%): se calcula sobre básico + suma fija + antigüedad.

Con esas reglas, el total bruto antes de descuentos ronda $1.230.197 para Administrativo B con 5 años y presentismo (sin otros adicionales ni descuentos sindicales/obra social). Es una aproximación práctica para que te orientes; la liquidación final puede variar por adicionales propios de tu puesto y retenciones particulares.

Puntos finos que tenés que mirar

Suma fija mensual de $40.000: se abona de julio a diciembre ; en enero 2026 se incorpora al básico en su valor nominal.

se abona ; en se en su valor nominal. Adicionales y tareas : ciertos puestos pueden tener adicional por caja , armado de vidrieras o chofer , entre otros, que elevan el bruto mensual. Consultá si tu recibo los contempla.

: ciertos puestos pueden tener , o , entre otros, que elevan el bruto mensual. Consultá si tu recibo los contempla. Jornada parcial: todo se liquida proporcional a las horas pactadas.

todo se liquida a las horas pactadas. Zonas especiales: en Río Grande (Tierra del Fuego) pueden aplicarse acuerdos locales; la paritaria nacional no es automáticamente vinculante allí.

Por qué todos buscan “sueldo empleado de comercio septiembre 2025”

Porque el acuerdo fijó un sendero mensual (1% + $40.000) y la gente necesita saber el número exacto de su categoría cada mes.

(1% + $40.000) y la gente necesita saber cada mes. Porque presentismo y antigüedad pueden mover fuerte el bruto, y es clave entender cómo se calculan .

y pueden el bruto, y es clave entender . Porque muchos trabajan con jornadas parciales, adicionales o retenciones distintas y requieren una referencia clara para controlar su recibo.

Tip útil: si tenés a mano tu categoría, años de antigüedad y sabés si cobrás presentismo, podés estimar tu bruto de septiembre partiendo del total de la tabla (básico + $40.000) y sumando: antigüedad (1% por año) + presentismo (8,33% de la remuneración conformada).