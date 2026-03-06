Sueldo docente en Provincia: así quedan los salarios en marzo y abril con la nueva escala

Tras un inicio de ciclo lectivo marcado por tensiones y medidas de fuerza, el gobierno de la Provincia de Buenos Aires mejoró la propuesta salarial para el sector educativo. Los gremios nucleados en el Frente de Unidad Docente Bonaerense (FUDB) se encuentran evaluando en asambleas una oferta que busca destrabar definitivamente el conflicto y garantizar el normal dictado de clases en todo el territorio bonaerense.

La propuesta oficializada a principios de marzo de 2026 contempla un esquema de incrementos escalonados que impactará de manera directa en los bolsillos del personal educativo. Se trata de un aumento acumulado del 9%, el cual está conformado por el 1,5% otorgado como adelanto en febrero, sumado a un 5% para los sueldos de marzo y un 2,5% extra en abril. Todos estos cálculos se realizan tomando como base los haberes vigentes en el mes de enero.

El contexto del conflicto y el esfuerzo presupuestario

La urgencia por resolver la paritaria docente provincial se aceleró tras el paro que afectó el arranque del ciclo lectivo el pasado 2 de marzo. En aquella primera instancia, los sindicatos habían rechazado una propuesta inicial por considerarla insuficiente frente a la incesante escalada de precios, lo que motivó a la administración bonaerense a reformular rápidamente los números para evitar la prolongación de la huelga.

Desde el Ministerio de Economía provincial señalaron que esta actualización salarial representa un esfuerzo presupuestario superlativo para las arcas de la Provincia. Con más de 360.000 educadores distribuidos en 18.000 establecimientos públicos, cada punto porcentual de incremento implica el desembolso de miles de millones de pesos mensuales en un escenario macroeconómico de alta complejidad financiera.

El esfuerzo fiscal cobra mayor relevancia debido a la absorción del Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID). Desde que el Gobierno Nacional interrumpió el envío de estas transferencias, Buenos Aires decidió cubrir este monto con recursos propios. De no aplicarse este mecanismo compensatorio, los maestros habrían sufrido una caída nominal en sus salarios de bolsillo, afectando con mayor dureza a los cargos de menor antigüedad.

La nueva propuesta de actualización salarial en detalle

Con esta nueva estructura de recomposición, las autoridades de la Provincia apuntan a sostener el poder adquisitivo frente al contexto inflacionario. Mientras que los sindicatos de trabajadores estatales (Ley 10.430) ya dieron el visto bueno a este mismo esquema porcentual, los docentes definirán su aceptación o rechazo tras la recolección de mandatos en las escuelas.

Para comprender a fondo el impacto del preacuerdo, estas son las condiciones centrales puestas sobre la mesa de negociación:

Incremento bimestral: Un aumento del 7,5% a cobrar en dos tramos (5% en marzo y 2,5% en abril).

Un aumento del 7,5% a cobrar en dos tramos (5% en marzo y 2,5% en abril). Base de cálculo: Todos los porcentajes de mejora se aplican exclusivamente sobre el salario percibido en enero de 2026.

Todos los porcentajes de mejora se aplican exclusivamente sobre el salario percibido en enero de 2026. Compensación de fondos: La Provincia consolida el pago de una bonificación no remunerativa para cubrir la quita del FONID y el ítem de Conectividad, evitando recortes en el neto a cobrar.

La Provincia consolida el pago de una para cubrir la quita del FONID y el ítem de Conectividad, evitando recortes en el neto a cobrar. Extensión a jubilados: El aumento salarial impactará de forma automática y directa en los haberes de los docentes pasivos que cobran a través del Instituto de Previsión Social (IPS).

Escala de haberes confirmada para maestros y profesores

Si las bases sindicales terminan de oficializar la aceptación de la propuesta, los montos de bolsillo para los cargos iniciales ya se encuentran tabulados. Esta proyección salarial es una herramienta fundamental para la planificación económica de miles de familias que dependen del sistema público educativo bonaerense.

Cargo docente (Sin antigüedad) Sueldo a cobrar en marzo 2026 Sueldo a cobrar en abril 2026 Maestro de grado (Jornada simple) $800.084 $850.053 Maestro de grado (Quinta hora) $1.005.638 $1.060.424 Maestro de grado (Jornada completa) $1.600.168 $1.700.106 Profesor (20 módulos) $1.032.198 $1.113.838

Cuándo se cobran los sueldos y próxima revisión paritaria

Una de las consultas más frecuentes entre el personal de las escuelas tiene que ver con las fechas exactas de cobro de estos incrementos. Históricamente, el cronograma de pagos estipula que los haberes se depositan el quinto día hábil del mes siguiente al trabajado.

En este sentido, los sueldos correspondientes al mes de marzo, que ya incluirán el primer tramo del 5% de aumento, estarán acreditados en las cuentas del Banco Provincia durante los primeros días hábiles de abril de 2026. Por su parte, el tramo restante del 2,5% correspondiente a abril se percibirá en la primera semana de mayo.

Para evitar que la inflación deteriore los ingresos de los maestros en el mediano plazo, el acta paritaria incluye una cláusula de monitoreo permanente. Las autoridades provinciales y los representantes gremiales se comprometieron formalmente a retomar la negociación salarial en la primera quincena de mayo de 2026, para ajustar los números y fijar la pauta del resto del semestre.

Todos los trabajadores de la educación pueden consultar el detalle pormenorizado de las normativas vigentes, así como descargar sus liquidaciones y el recibo de sueldo digital, ingresando con sus credenciales al portal oficial de la Dirección General de Cultura y Educación (DGCyE) de la Provincia de Buenos Aires.