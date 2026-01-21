Subsidios luz y gas 2026: Nuevos topes de ingreso, requisitos y cómo anotarse para no perder el beneficio

El Gobierno Nacional ha implementado un profundo cambio en el esquema de subsidios energéticos para los usuarios de luz y gas natural. La medida, que entrará en plena vigencia a partir de febrero de 2026, busca racionalizar el gasto estatal y reorientar la ayuda hacia los hogares que verdaderamente la necesitan. El nuevo enfoque implica no solo una actualización de los límites de ingresos, sino también la revisión de otros criterios de vulnerabilidad.

La segmentación: Adiós a N1, N2, N3 y hola a la “Canasta Básica Energética”

El esquema anterior que clasificaba a los usuarios en Nivel 1 (altos ingresos), Nivel 2 (bajos ingresos) y Nivel 3 (ingresos medios) ha sido reemplazado por un sistema más complejo que toma como referencia la Canasta Básica Energética (CBE).

La CBE es una nueva herramienta que define el consumo mínimo indispensable de electricidad y gas para un hogar tipo, ajustado por región y época del año. El subsidio ahora se aplicará sobre un porcentaje de esa CBE, y solo si los ingresos del hogar no superan ciertos límites.

Nuevas condiciones de acceso a los subsidios

A partir de febrero de 2026, los requisitos para acceder a la tarifa social o mantener el subsidio se han endurecido. Es fundamental prestar atención a los siguientes puntos:

Topes de ingresos familiares

El criterio principal sigue siendo el ingreso del grupo familiar, pero con una actualización significativa:

Hogares de bajos ingresos: Deberán tener un ingreso neto menor a una Canasta Básica Total (CBT) del INDEC .

Deberán tener un ingreso neto menor a . Hogares de ingresos medios: El ingreso neto familiar deberá ser menor a tres CBT del INDEC, pero mayor a una CBT.

Importante: Estos valores se actualizarán mensualmente según la publicación de la CBT por parte del INDEC, lo que implica una revisión constante de la elegibilidad.

Posesión de inmuebles y vehículos

Se refuerzan los controles sobre los bienes. No podrán acceder al subsidio:

Hogares con tres o más inmuebles (casas, departamentos, terrenos) a su nombre.

(casas, departamentos, terrenos) a su nombre. Hogares con dos o más vehículos con antigüedad menor a 5 años.

Exclusiones por ingresos atípicos

Se sumaron nuevos criterios de exclusión para evitar que hogares con alto poder adquisitivo reciban la ayuda:

Ser titular de aeronaves o embarcaciones de lujo.

Ser titular de activos societarios que denoten capacidad económica plena.

Tarjetas de crédito y consumo en dólares

Aunque no es un criterio de exclusión directo, el Ministerio de Economía utilizará el historial de consumos con tarjetas de crédito (especialmente en dólares) y el patrimonio declarado como indicadores para evaluar la capacidad económica del hogar.

¿Qué pasa si actualmente recibo subsidios?

Si hoy sos beneficiario del subsidio, es probable que tu situación sea revisada automáticamente por el Estado. No obstante, es crucial seguir estos pasos:

Mantener los datos actualizados: Si hubo cambios en tu situación familiar o económica, es esencial que lo declares en el Registro de Acceso a los Subsidios a la Energía (RASE). Podés hacerlo online a través de la página argentina.gob.ar/subsidios.

Si hubo cambios en tu situación familiar o económica, es esencial que lo declares en el Registro de Acceso a los Subsidios a la Energía (RASE). Podés hacerlo online a través de la página argentina.gob.ar/subsidios. Revisar la factura: Verificá si en tu factura de luz o gas aparece el concepto de “subsidio”. Si deja de figurar, significa que lo perdiste y deberás gestionar la reincorporación si cumplís con los requisitos.

Verificá si en tu factura de luz o gas aparece el concepto de “subsidio”. Si deja de figurar, significa que lo perdiste y deberás gestionar la reincorporación si cumplís con los requisitos. Consumo Responsable: Los subsidios ahora tienen un tope de consumo. Si te excedés de la CBE asignada a tu zona y mes, el excedente se pagará a tarifa plena (sin subsidio).

Cómo calcular tu elegibilidad: La Canasta Básica Total (CBT)

Para tener una idea de si tu hogar cumple con los nuevos topes de ingresos, podés consultar el valor de la Canasta Básica Total (CBT) que publica el INDEC mensualmente. Por ejemplo, la CBT para una familia tipo de cuatro miembros en diciembre de 2025 fue de aproximadamente $850.000. Esto significa que para febrero 2026, los ingresos deberán estar por debajo de ese valor para ser considerado de bajos ingresos, o por debajo de $2.550.000 para ser de ingresos medios.