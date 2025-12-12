Subió el video de su hijo de 5 años manejando un cuatriciclo y terminó sin licencia

Un caso de imprudencia vial se volvió viral en las redes sociales y terminó con sanciones oficiales para un joven padre de 23 años luego de que publicara un video en el que su hijo de 5 años aparece conduciendo un cuatriciclo sobre una ruta provincial y en zonas de descampado sin las medidas de seguridad correspondientes.

Según detallaron, el video fue grabado por el propio padre y rápidamente se difundió en plataformas como X e Instagram, generando un fuerte repudio generalizado. En las imágenes se observa al menor manejando el vehículo motorizado, en algunos tramos sin casco, lo cual aumentó aún más las críticas por exponerlo a un riesgo elevado.

En diálogo con medios periodísticos, Nahuel Alexis -el padre del menor- aseguró que no está arrepentido de la situación: “Nosotros somos de Moreno y ese video se grabó a la altura de Mercedes, en un lugar donde no hay gente, es como un descampado. Yo lo llevo hasta allá para que a nadie lo moleste”.

Ante la viralización, la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) actuó de oficio, identificó al autor del video y solicitó la inhabilitación de su licencia de conducir por considerar que su conducta constituyó una imprudencia deliberada y una flagrante violación de las normas viales.

Desde el organismo de seguridad vial remarcaron que ningún menor puede conducir vehículos motorizados en la vía pública, y recordaron que los cuatriciclos sólo pueden circular en corredores seguros especialmente habilitados, nunca en rutas abiertas al tránsito general. Además, destacaron que la búsqueda de “me gusta” y visualizaciones en redes sociales suele impulsar prácticas que ponen en peligro la vida de los participantes y de terceros.

El caso generó debates en redes y en la opinión pública sobre la responsabilidad de los adultos frente a situaciones que involucran a menores y los riesgos asociados al uso de vehículos motorizados sin la edad o las condiciones adecuadas.