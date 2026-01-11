Suben las temperaturas y el verano vuelve a sentirse en la Provincia de Buenos Aires

Tras un comienzo de fin de semana con tiempo inestable, el clima empieza a mejorar en la provincia de Buenos Aires. El pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional anticipa un cierre dominical con buenas condiciones y un ascenso paulatino de las temperaturas, que se afianzará durante la próxima semana.

▢ Domingo: mejora el tiempo

Cielo parcialmente nublado durante la mañana

Tarde y noche con cielo despejado

Temperaturas entre 14 y 30 grados

La jornada se presenta más agradable y con condiciones ideales para actividades al aire libre.

▢ Lunes: vuelve el calor con fuerza

Cielo algo nublado por la mañana

Parcialmente nublado por la tarde y noche

Mínima de 20° y máxima de 34°

El inicio de la semana estará marcado por el regreso del calor en gran parte del territorio bonaerense.

▢ Martes y miércoles: estabilidad térmica

Martes

Cielo parcialmente nublado a mayormente nublado

Temperaturas entre 21 y 32 grados

Miércoles

Cielo parcialmente nublado durante toda la jornada

Mínima de 21° y máxima de 33°

▢ Jueves: posibles tormentas aisladas

Cielo parcialmente nublado

Probabilidad de tormentas aisladas hacia la tarde y noche

Temperaturas entre 22 y 30 grados

▢ Viernes: leve descenso y buenas condiciones