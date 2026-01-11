Suben las temperaturas y el verano vuelve a sentirse en la Provincia de Buenos Aires

Francisco Díaz
calor agradable

Tras un comienzo de fin de semana con tiempo inestable, el clima empieza a mejorar en la provincia de Buenos Aires. El pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional anticipa un cierre dominical con buenas condiciones y un ascenso paulatino de las temperaturas, que se afianzará durante la próxima semana.

Domingo: mejora el tiempo

  • Cielo parcialmente nublado durante la mañana
  • Tarde y noche con cielo despejado
  • Temperaturas entre 14 y 30 grados

La jornada se presenta más agradable y con condiciones ideales para actividades al aire libre.

Lunes: vuelve el calor con fuerza

  • Cielo algo nublado por la mañana
  • Parcialmente nublado por la tarde y noche
  • Mínima de 20° y máxima de 34°

El inicio de la semana estará marcado por el regreso del calor en gran parte del territorio bonaerense.

Martes y miércoles: estabilidad térmica

Martes

  • Cielo parcialmente nublado a mayormente nublado
  • Temperaturas entre 21 y 32 grados

Miércoles

  • Cielo parcialmente nublado durante toda la jornada
  • Mínima de 21° y máxima de 33°

Jueves: posibles tormentas aisladas

  • Cielo parcialmente nublado
  • Probabilidad de tormentas aisladas hacia la tarde y noche
  • Temperaturas entre 22 y 30 grados

Viernes: leve descenso y buenas condiciones

  • Cielo ligeramente nublado
  • Mínima de 15°
  • Máxima de 28°
Más leídas