Suben las temperaturas y el verano vuelve a sentirse en la Provincia de Buenos Aires

Tras un comienzo de fin de semana con tiempo inestable, el clima empieza a mejorar en la provincia de Buenos Aires. El pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional anticipa un cierre dominical con buenas condiciones y un ascenso paulatino de las temperaturas, que se afianzará durante la próxima semana.
▢ Domingo: mejora el tiempo
Mirá también:
Abrió Bendu: todo sobre el nuevo shopping de Mar del Plata con estadio, Coto y shows en vivo
›
- Cielo parcialmente nublado durante la mañana
- Tarde y noche con cielo despejado
- Temperaturas entre 14 y 30 grados
La jornada se presenta más agradable y con condiciones ideales para actividades al aire libre.
▢ Lunes: vuelve el calor con fuerza
- Cielo algo nublado por la mañana
- Parcialmente nublado por la tarde y noche
- Mínima de 20° y máxima de 34°
El inicio de la semana estará marcado por el regreso del calor en gran parte del territorio bonaerense.
▢ Martes y miércoles: estabilidad térmica
Martes
- Cielo parcialmente nublado a mayormente nublado
- Temperaturas entre 21 y 32 grados
Miércoles
- Cielo parcialmente nublado durante toda la jornada
- Mínima de 21° y máxima de 33°
▢ Jueves: posibles tormentas aisladas
- Cielo parcialmente nublado
- Probabilidad de tormentas aisladas hacia la tarde y noche
- Temperaturas entre 22 y 30 grados
▢ Viernes: leve descenso y buenas condiciones
- Cielo ligeramente nublado
- Mínima de 15°
- Máxima de 28°