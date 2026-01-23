Sube fuerte el termómetro este viernes: qué se espera para el finde

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipa una continuidad de jornadas con temperaturas elevadas en distintos puntos de la provincia de Buenos Aires, con marcas térmicas que se ubicarán por encima de los valores habituales para esta época del año y presencia de vientos del sector norte.

Este viernes, el cielo se presentará parcialmente nublado en gran parte del territorio bonaerense. La temperatura mínima rondará los 22 grados, mientras que la máxima alcanzará los 32 grados. Se espera viento del norte, con ráfagas que podrían llegar a los 50 km/h hacia la tarde.

Para el sábado, las condiciones serán similares pero con un leve ascenso térmico. Las temperaturas oscilarán entre los 24 y 34 grados, nuevamente con viento del norte y ráfagas intensas, lo que potenciará la sensación térmica elevada.

El domingo continuará el tiempo caluroso, con cielo parcialmente nublado y temperaturas que se mantendrán entre los 24 y 34 grados. El viento rotará al noreste y no se prevén lluvias, consolidando una seguidilla de días secos y muy calurosos en la provincia.

🔔 Recomendaciones ante las altas temperaturas

Ante este escenario, las autoridades sanitarias recomiendan:

Mantenerse bien hidratado , incluso sin sensación de sed.

, incluso sin sensación de sed. Evitar la exposición al sol entre las 11 y las 16 horas .

. Usar ropa liviana, de colores claros y protegerse con gorra o sombrero.

Prestar especial atención a niños, personas mayores y personas con enfermedades crónicas .

. Reducir la actividad física intensa durante las horas de mayor calor.

Se recomienda seguir los informes oficiales del SMN y adoptar medidas de prevención para evitar golpes de calor durante este período de temperaturas extremas.