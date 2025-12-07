Sigue el calor en el último fin de semana largo del año

Francisco Díaz

Este domingo 7 de diciembre continúa el tiempo caluroso en la provincia de Buenos Aires, en el marco del último fin de semana largo del año, que se extiende hasta este lunes por el feriado nacional.

De acuerdo al Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la jornada se presenta con cielo mayormente nublado y temperaturas que oscilan entre los 18°C de mínima y 27°C de máxima, generando un clima pesado y sofocante en gran parte del territorio bonaerense.

¿Cuándo llegan las lluvias?
El lunes feriado se mantendría con condiciones similares, cielo mayormente nublado y temperaturas que rondarán entre los 18 y 26 grados, sin lluvias importantes previstas.
Recién el martes podrían registrarse lluvias aisladas hacia la tarde y la noche en distintas localidades de la provincia, con marcas térmicas entre los 21 y 25 grados.

Lunes feriado: Día de la Inmaculada Concepción
Este lunes 8 de diciembre es feriado nacional por el Día de la Inmaculada Concepción de María, una fecha muy especial en Argentina, ya que tradicionalmente las familias aprovechan la jornada para armar el árbol de Navidad y comenzar oficialmente con los preparativos de las fiestas de fin de año.

Con calor, cielo cubierto y clima veraniego, la provincia de Buenos Aires vive un domingo ideal para descansar y prepararse para la llegada de la Navidad.

